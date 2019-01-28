Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

Великодній піст є найсуворішим та найголовнішим постом, у період якого варто утримуватися від веселощів, радощів і приділити час на духовний розвиток. Початок Великого посту в 2019 році розпочнеться у понеділок 11 березня, а завершиться в суботу 27 квітня. Великдень християни відзначатимуть 28 квітня.

Загальна тривалість Великого посту складає 48 днів. Розпочинає піст Чотиридесятниця (перші сорок днів), а закінчує Страсна седмиця (останній тиждень перед Великоднем). Великий піст починається за сім тижнів до Христового Воскресіння.

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Ті люди, які хочуть дотримуватися Великого посту, повинні вивчити загальні рекомендації, зберегти список заборонених продуктів та страв, а також вияснити, що можна вживати кожного дня.

Великий піст потрібен кожному для того, щоб очиститися від гріхів і приготувати свою душу до світлого свята. Протягом усього посту людина повинна відмовитися від їжі в пам'ять про сорокаденний піст Ісуса. Упродовж сорока днів християни повинні відмовлятися від розваг і задоволень, присвячуючи час самопізнанню і молитвам.

Історія Великого посту

Церква встановила Великий піст в пам’ять про поневіряння пустелею Ісуса Христа, який протягом 40 днів, попри спокуси, відмовляв собі в їжі. Час Великого посту потрібен для роздумів. Під час нього християни згадують, що Господь був відданий своїм учням і був розіп'ятий на хресті. Після оплакання Богородицею Дівою, Ісуса Христа поклали в труну, але на третій день він воскрес із мертвих.

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Перший день Великого посту називається Чистим понеділком, а увесь перший тиждень – Чистою седмицею. В давнину цього тижня їли гриби, квашення, солонощі і рибу. Другий тиждень посту називався Другою седмицею. Цього тижня дівчата починали вишивати перлами свій майбутній вінчальний одяг.

Третій і четвертий тиждень посту називається Хрестопоклонним. У четвер пекли з пісного тіста "хрести" з родзинками посередині. Через те, що на хресті прийняв смерть Ісус Христос заради порятунку людей, хрест став особливо шанованим. В давнину хрести прикрашали перлинами і носили на шовкових шнурках.

П'ятий тиждень посту називається Похвальною седмицею. Шостий тиждень – Вербна неділя, а субота у Вербну неділю Великого посту називається Лазаревою суботою. Назвали цей день на честь Лазаря – брата Марфи та Марії, якого воскресив з мертвих Ісус Христос.

Правила дотримання Великого посту

– Перед початком посту обов’язково треба посповідатися і причаститися.

– Протягом 48 днів посту дотримуйтеся повної відмови від їжі тваринного походження та м’яса.

– Під час посту треба допомагати людям.

– Не влаштовуйте гучні вечірки.

– Обмежте свої шкідливі звички. У Великий піст забудьте про вживання спиртних напоїв і відмовтеся від куріння.

– Кожну неділю йдіть до церкви на літургії та щодня присвячуйте час молитвам.

– Стримуйте себе у тілесних втіхах.

– Не конфліктуйте та не сваріться з колегами, друзями чи близькими.

– Не тримайте ні на кого злість та не думайте про погане.

– Позбудьтеся заздрощів та не брешіть. Будьте чесними з собою та оточуючими людьми.

Закінчується піст у неділю, 28 квітня. У світле свято Христового Воскресіння можна вживати будь-які страви та продукти, однак до звичного раціону треба повертатися дуже ретельно.

Звичні продукти в меню рекомендується додавати поступово, невеликими порціями. Таким чином, ви вбережете організм від переїдання і зробите піст корисним для фізичного здоров'я та духовного розвитку.