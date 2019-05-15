Венсан Кассель оприлюднив дивакуватий ролик з вагітною 22-річною дружиною

52-річний французький кіноактор Венсан Кассель поділився з шанувальниками дивним відео. У ролику його 22-річна дружина Тіна Кунакі знялася ще під час вагітності, тож у кадрі постала з округлим животиком.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі стали батьками 19 квітня. У зіркового подружжя народилася дівчинка. Однак, попри те, що пара досі приховує новонароджену дівчинку, знімки та відео, які були зроблені під час вагітності, оприлюднюють навіть через місяць після пологів.

Читайте також: 22-річна Тіна Кунакі випустила колекцію одягу

Новий відеоролик французький актор опублікував на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники повважали його злегка дивакуватим, адже за сюжетом вагітна Тіна Кунакі перебуває на вечірці у епатажному стилі в неонових кольорах. Однак за хештегами, які Венсан Кассель додав до допису, можна зрозуміти, що він натякає на Каннський кінофеситваль та новий фільм з його участю "Знедолені".