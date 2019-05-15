Венсан Кассель оприлюднив дивакуватий ролик з вагітною 22-річною дружиною

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram/ @tinakunakey

52-річний французький кіноактор Венсан Кассель поділився з шанувальниками дивним відео. У ролику його 22-річна дружина Тіна Кунакі знялася ще під час вагітності, тож у кадрі постала з округлим животиком.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі стали батьками 19 квітня. У зіркового подружжя народилася дівчинка. Однак, попри те, що пара досі приховує новонароджену дівчинку, знімки та відео, які були зроблені під час вагітності, оприлюднюють навіть через місяць після пологів.

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Новий відеоролик французький актор опублікував на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники повважали його злегка дивакуватим, адже за сюжетом вагітна Тіна Кунакі перебуває на вечірці у епатажному стилі в неонових кольорах. Однак за хештегами, які Венсан Кассель додав до допису, можна зрозуміти, що він натякає на Каннський кінофеситваль та новий фільм з його участю "Знедолені".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кунакі
Джерело: LifeStyle 24
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