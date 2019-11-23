Венсан Кассель святкує 53-річчя: як актора привітала 22-річна дружина Тіна Кунакі

296 Читать новость на русском
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

У суботу, 23 листопада, французький актор Венсан Кассель святкує свій день народження. Його молода дружина, яка у квітні 2019 року народила дочку Амазоні, обрала неочікуваний спосіб, щоб привітати коханого з 53-річчям.

На своїй сторінці в інстаграмі Тіна Кунакі опублікувала відео, на якому вона приміряла фільтр з "маскою" Венсана Касселя. Відтак модель позувала з "обличчям" свого чоловіка у машині.

Читайте також: Вперше після пологів: Тіна Кунакі знялася в еротичній фотосесії – фото

"З днем народження", – коротко вона додала у підписі допису, який протягом перших годин назбирав понад 300 тисяч переглядів.

Венсан Кассель з гумором відреагував на публікацію дружини та у коментарях відповів їй: "Я твій Венсан Кунассель".

 

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.

Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.

Аварія танкера біля Одеси: забруднення води у 157 разів перевищує норму
сьогодні
6024
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кунакі Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 14:20 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 131484
Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
22 листопада 21:22 Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
Надія Біленко 2097
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
22 листопада 18:23 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
Уляна Журба 784
10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
22 листопада 17:30 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 3240
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
22 листопада 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 523
Новини
Більше новин
Залиште відгук