Венсан Кассель святкує 53-річчя: як актора привітала 22-річна дружина Тіна Кунакі

У суботу, 23 листопада, французький актор Венсан Кассель святкує свій день народження. Його молода дружина, яка у квітні 2019 року народила дочку Амазоні, обрала неочікуваний спосіб, щоб привітати коханого з 53-річчям.

На своїй сторінці в інстаграмі Тіна Кунакі опублікувала відео, на якому вона приміряла фільтр з "маскою" Венсана Касселя. Відтак модель позувала з "обличчям" свого чоловіка у машині.

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"З днем народження", – коротко вона додала у підписі допису, який протягом перших годин назбирав понад 300 тисяч переглядів.

Венсан Кассель з гумором відреагував на публікацію дружини та у коментарях відповів їй: "Я твій Венсан Кунассель".

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.



Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.