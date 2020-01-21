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Венсан Кассель запросив українських глядачів на фільм "Особливі": відеозвернення

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Венсан Кассель / Скріншот з відеоролика

Відомий французький актор Венсан Кассель, який вже давно підкорив Голлівуд та інші світові кінематографи, зіграв головну роль у фільмі "Особливі". Власне, саме на прем'єру цієї стрічки 54-річний актор запросив українських глядачів.

Відео з запрошенням Венсана Касселя та його зверненням до українців з'явилося на відеохостингу YouTube напередодні 20 січня. В ролику актор звертається до глядачів французькою, проте для зручності його звернення було перекладено на українську мову і ви зможете прочитати його в субтитрах.

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Чоловік відомої моделі Тіни Кунакі розповідає, що зіграв у фільмі Олів'є Накаша та Еріка Толедано, який отримав назву "Особливі". За словами актора, стрічка вийде і на український екран, адже творці картини мають намір змінити погляд багатьох глядачів на особливих людей.

Сподіваюся, він змусить вас сміятися, плакати і насолодитися гарним кіно,
– завершив звернення Венсан Кассель.

Додамо, комедійна драма "Особливі" вийде в український прокат вже 6 лютого.

Звернення Венсана Касселя до українців: відео

 

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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