Венсан Кассель запросив українських глядачів на фільм "Особливі": відеозвернення

Відомий французький актор Венсан Кассель, який вже давно підкорив Голлівуд та інші світові кінематографи, зіграв головну роль у фільмі "Особливі". Власне, саме на прем'єру цієї стрічки 54-річний актор запросив українських глядачів.

Відео з запрошенням Венсана Касселя та його зверненням до українців з'явилося на відеохостингу YouTube напередодні 20 січня. В ролику актор звертається до глядачів французькою, проте для зручності його звернення було перекладено на українську мову і ви зможете прочитати його в субтитрах.

Дивіться також: Фільм "Емма": в мережі з'явився новий трейлер комедійної драми за мотивами роману Джейн Остін

Чоловік відомої моделі Тіни Кунакі розповідає, що зіграв у фільмі Олів'є Накаша та Еріка Толедано, який отримав назву "Особливі". За словами актора, стрічка вийде і на український екран, адже творці картини мають намір змінити погляд багатьох глядачів на особливих людей.

Сподіваюся, він змусить вас сміятися, плакати і насолодитися гарним кіно,

– завершив звернення Венсан Кассель.

Додамо, комедійна драма "Особливі" вийде в український прокат вже 6 лютого.

Звернення Венсана Касселя до українців: відео