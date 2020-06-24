Відомий український телеведучий Нікіта Добринін та його обраниця з проєкту "Холостяк" Даша Квіткова зареєстрували свої стосунки в РАЦСі 20 травня. Тепер пара готується до гучного святкування, яке заплановане на 12 серпня. Закохані поділилися цікавими деталями свята.

Деталями особливого дня Нікіта і Даша поділилися із журналістами видання "Сегодня. Lifestyle". Вони розповіли, які зіркові гості будуть присутні на весіллі, де воно відбуватиметься та у скільки обійдеться в умовах пандемії коронавірусу.

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Які зірки виступатимуть на весіллі Квіткової та Добриніна?

Наречені запросили на свято відомий український гурт KAZKA. Також вони планують виступ Ірини Білик. Поки що із артистами йдуть перемовини.

"З Іриною Білик у нас окрема історія. Вона дивилася проєкт "Холостяк", ми були заочно знайомі. Пізніше побачилися в закладі, дружили у фейсбуці. Одного разу вона мені написала, сказала, що знає про наше весілля і обов'язково зробить подарунок – виконає пісню. Було дуже приємно, оскільки Ірина Білик нам дуже симпатична і для нас це честь", – розповів Добринін.

Де відбуватиметься святкування?

Даша зізналася, що весілля відбудеться на даху, з видом на Київ. Серед декорацій буде велика кількість лампочок та вогників. Такий декор відповідатиме гаслу свята "Кохання серед вогнів великого міста".

На весілля запрошені 68 людей – це тільки родичі та друзі. Захід супроводжуватиме музичний гурт, буде запальний ведучий, церемонімейстер, яка повинна розчулити усіх до сліз, коли ми говоритимемо один одному клятви,

– розповіла Квіткова.

Скільки коштуватиме весілля?

Закохані готові витратити на свято декілька десятків тисяч доларів. Від перших етапів приготування Нікіта і Даша розраховували лише на власні кошти, щоб не брати кредит чи гроші у батьків. Пара прагне організувати весілля, яке може дозволити собі, без допомоги близьких.

Де проведуть медовий місяць?

Даша зізналася, що хотіла зробити сюрприз коханому і купила квитки в Нью-Йорк. Проте через пандемію коронавірусу у світі поїздка не відбудеться. Поки що новоспечене подружжя не знає, куди відправиться у весільну подорож.