Весілля Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін: як виглядають запрошення на церемонію

Популярний співак Джастін Бібер та модель Хейлі Болдуін таки планують розкішне весілля в Голлівуді. Пара посилено готується до церемонії, яка пройде 30 вересня. У мережу вже потрапили весільні запрошення Хейлі та Джастіна.

Хоч пара узаконила свої стосунки ще рік тому, тільки тепер вони таки обміняються клятвами у колі найближчих друзів та родичів. Джастін Бібер кілька разів переносив дату весільної церемонії через затяжну депресію. Тепер же, за словами інсайдерів TMZ, емоційний стан співака стабілізувався, а закохані остаточно визначились із датою весілля – 30 вересня.

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Найімовірніше весілля Хейлі Болдуін та Джастіна Бібера пройде в Південній Кароліні, поблизу річки Мей. Пара побувала там всередині серпня з організатором церемоній Мінді Вайс. Жінка не вперше співпрацює з голлівудськими зірками та вже планувала урочистості для сестер Кардашян, Хайді Клум, Еллен Дедженерес та інших.

"Зараз Джастін відмінно почувається як в особистому, так і творчому плані. Друзі кажуть, що вони з Хейлі ідеально один одному підходять. У травні вони вирішили, що влаштують другу весільну церемонію у вересні. Хейлі вже працює з організатором. Вони намагаються приховати будь-які деталі урочистості і здаються дуже схвильованими. Джастін і Хейлі абсолютно задоволені своїм подружнім життям", – розповів інсайдер.

Наразі у мережі підтвердились чутки про дату весільної церемонії. Один із зіркових гостей весілля показав, як виглядають запрошення Хейлі Болдуін та Джастіна Бібера. Згідно з фото, пара вирішила не брати стандартні листівки, зробивши оригінальні портрети у стилі коміксів.



Запрошення на весілля Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін / Фото: TMZ

Що відомо про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін?

Вперше про стосунки голлівудських знаменитостей у ЗМІ заговорили ще у вересні 2015 року. Проте після кількох місяців Джастін Бібер вирішив повернутись до співачки Селени Гомес. Та і з цією відомою красунею артист довго не прозустрічався.



У липні 2018 року Джастін Бібер освідчився Хейлі Болдуін на Багамах. Восени 2019 року вони офіційно стали подружжям, звернувшись до місцевого суду Нью-Йорка. Кілька разів закохані переносили дату церемонії, а Джастін боровся із затяжною депресією.