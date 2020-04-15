Весілля Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса відбудеться відразу після карантину, – ЗМІ

Довгоочікуване весілля знаменитої американської співачки та акторки Дженніфер Лопес і бізнесмена Алекса Родрігеса таки відбудеться після карантину. Церемонія пройде в Італії, оскільки саме там зіркова пара планувала усе дійство.

Раніше повідомлялося, що одруження однієї з найкрасивіших пар Голлівуду переноситься через пандемію коронавірусу. В одному із недавніх інтерв'ю Джей Ло заявляла саме про це. Але зараз видання The Sun з посиланням на інсайдера пише, що весільна церемонія буде після закінчення карантину.

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Близьке до закоханих джерело повідомляє, що торжество відбудеться в Італії, адже там все було домовлено і навіть оплачено, але через пандемію COVID-19 подію довелося відкласти.

Все було заплановано і оплачено. Очевидно, їм довелося відкласти торжество через коронавірус, але Джей Ло хоче влаштувати весілля незабаром після того, як все повернеться на свої місця. Вона прагне, щоб на церемонії були присутні тільки члени сім'ї і найближчі друзі,

– йдеться у заяві.

Сама ж Дженніфер Лопес казала, що вони з Алексом стануть чоловіком і дружиною, проте невідомо, коли саме. За словами артистки, їм доведеться почекати декілька місяців та подумати, що робити з церемонією. Вона навіть не уявляє, в який день може бути дійство.

Зазначимо, станом на 15 квітня у світі підтвердили 2 034 438 хворих на COVID-19 та 129 929 смертей від недуги. Вдалося одужати 495 778 особам. Нині дуже важливим є дотримання карантину та перебування в ізоляції.



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