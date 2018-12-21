Весілля не буде: Розі Хантінгтон-Уайтлі засмутила шанувальників гучною заявою

Від 51-річного Джейсона Стетхема та 31-річної Розі Хантінгтон-Уайтлі всі світові ЗМІ вже давно чекають офіційної заяви про одруження. Здавалося, мрія шанувальників зіркової пари ось-ось здійсниться. Чутки про їхнє весілля підірвали мережу 19 грудня. Однак все сталося не так, як гадалося.

У середу, 19 грудня, в мережі з’явились новини про те, що актор Джейсон Стетхем і супермодель Розі Хантігнтон-Уайтлі нарешті підуть під вінець. Про неправдивість цієї інформації нічого не свідчило, адже пара зустрічається вже 8 років, у них народився син Джек Оскар. Однак "ангел" Victoria’s Secret розчарувала своїх шанувальників.

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На своїй сторінці в Instagram 31-річна Розі опублікувала скріншот іноземного видання, у якому йшлося про її одруження з Джейсоном Стетхемом. Вона категорично заперечила цю інформацію, написавши на фото "fake news" (брехлива новина). Заява неабияк розчарувала шанувальників їхньої пари, які з нетерпінням чекають побачити супермодель у білій сукні, а не в крилах та білизні.



Розі Хайнтінгтон-Уайтлі заперечила одруження / Скріншот