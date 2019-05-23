Потап і Настя Каменських одружились: фото і відео з весілля

Знаменитий дует виконавців Потап і Настя Каменських, які протягом 11 років виступали на одній сцені, 23 травня одружились. Тривалий час пара приховувала свої стосунки і не коментувала жодних чуток про їхній роман, але в день весілля виконавці опублікували відеоролик "Константа", у якому вони публічно заявили про свої почуття та зізнались, що святкуватимуть весілля.

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулось в ресторані Fabius, що неподалік від Києва. Він розташований на Столичному шосе на в'їзді у Конча-Заспу. Ресторан відомий своєю італійською кухнею, має власну сироварню, пекарню і навіть екотеплицю. Відомо, що напередодні церемонії, за даними ЗМІ, на літню терасу ресторана завезли техніку та квіти, а сам заклад на весь день 23 травня закритий для сторонніх.

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Для весільної церемонії Настя Каменських обрала сукню в салоні Luxury Bridal Store "Novias". Сукня білого кольору вдало підкреслила її фігуру, виділивши груди глибоким декольте. Гаптовані аплікації на сукні додали розкоші та елегантності. Свою зачіску вона ніжно підібрала вверх, виокремивши наперед лише два локони, а для макіяжу обрала ніжні відтінки. 32-річна Настя Каменських для весілля також одягнула вишукану мереживну фату.



Настя Каменських у весільній сукні / Instagram / @kamenskux

Щодо Потапа, то він приміряв стильний бежевий костюм, білу сорочку та білі кросівки. Що цікаво, весільні сукні на фотографіях перед весіллям і під час церемонії відрізняються, тому можна стверджувати, що для особливого дня співачка підібрала не один образ.



Перше фото з весілля Потапа і Насті Каменських / Instagram / @miatopone



Весілля Потапа і Насті Каменських / Instagram / @jetsetterua

Серед зіркових гостей на весіллі наречених можна побачити Олю Полякову, Надю Дорофеєву та Володимира Дантеса, танцівницю команди Насті під псевдонімом в Instagram "Henry Liya", Катерину Осадчу та Юрія Горбунова, Машу Єфросиніну та інших.

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Володимир Дантес і Надя Дорофеєва готуються до весілля / Instagram / @nadyadorofeeva



Володимир Дантес і Надя Дорофеєва / Instagram / @vladimirdantes



Henry Liya на весіллі в Потапа і Насті Каменських / Instagram / @henryjuly

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Що відомо про стосунки Потапа та Насті Каменських? Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала.



Щодо екс-дружини Потапа, то незважаючи на розлучення з чоловіком, вона далі веде з ним професійні стосунки – разом з ним вона створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, а також займається спільним вихованням сина.