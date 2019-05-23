Потап і Настя Каменських одружились: фото і відео з весілля

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Весілля Потапа і Насті Каменських - фото та відео з весілля 23 травня 2019
Потап і Настя Каменських одружились / Instagram / @miatopone

Знаменитий дует виконавців Потап і Настя Каменських, які протягом 11 років виступали на одній сцені, 23 травня одружились. Тривалий час пара приховувала свої стосунки і не коментувала жодних чуток про їхній роман, але в день весілля виконавці опублікували відеоролик "Константа", у якому вони публічно заявили про свої почуття та зізнались, що святкуватимуть весілля.

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулось в ресторані Fabius, що неподалік від Києва. Він розташований на Столичному шосе на в'їзді у Конча-Заспу. Ресторан відомий своєю італійською кухнею, має власну сироварню, пекарню і навіть екотеплицю. Відомо, що напередодні церемонії, за даними ЗМІ, на літню терасу ресторана завезли техніку та квіти, а сам заклад на весь день 23 травня закритий для сторонніх. 

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Для весільної церемонії Настя Каменських обрала сукню в салоні Luxury Bridal Store "Novias". Сукня білого кольору вдало підкреслила її фігуру, виділивши груди глибоким декольте. Гаптовані аплікації на сукні додали розкоші та елегантності. Свою зачіску вона ніжно підібрала вверх, виокремивши наперед лише два локони, а для макіяжу обрала ніжні відтінки. 32-річна Настя Каменських для весілля також одягнула вишукану мереживну фату.

Весілля Потапа і Насті Каменських
Настя Каменських у весільній сукні / Instagram / @kamenskux

Щодо Потапа, то він приміряв стильний бежевий костюм, білу сорочку та білі кросівки. Що цікаво, весільні сукні на фотографіях перед весіллям і під час церемонії відрізняються, тому можна стверджувати, що для особливого дня співачка підібрала не один образ.

Весілля Потапа і Насті Каменських
Перше фото з весілля Потапа і Насті Каменських / Instagram / @miatopone

Весілля Потапа і Насті Каменських
Весілля Потапа і Насті Каменських / Instagram / @jetsetterua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Potapynastya (@potapynastya)

 

 

Серед зіркових гостей на весіллі наречених можна побачити Олю Полякову, Надю Дорофеєву та Володимира Дантеса, танцівницю команди Насті під псевдонімом в Instagram "Henry Liya", Катерину Осадчу та Юрія Горбунова, Машу Єфросиніну та інших.

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Весілля Потапа і Насті Каменських
Володимир Дантес і Надя Дорофеєва готуються до весілля / Instagram / @nadyadorofeeva

Весілля Потапа і Насті Каменських
Володимир Дантес і Надя Дорофеєва / Instagram / @vladimirdantes

Весілля Потапа і Насті Каменських
Henry Liya на весіллі в Потапа і Насті Каменських / Instagram / @henryjuly

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fan Account️ (@nadyaxeurope)

 

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Що відомо про стосунки Потапа та Насті Каменських? Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала.

Щодо екс-дружини Потапа, то незважаючи на розлучення з чоловіком, вона далі веде з ним професійні стосунки – разом з ним вона створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, а також займається спільним вихованням сина.

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Теги: Новини України Зіркові весілля Музика Потап Настя Каменських Новини LifeStyle LifeStyle Потап і Настя
Джерело: LifeStyle 24
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