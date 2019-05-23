Весілля Потапа і Насті Каменських: онлайн-трансляція з ресторану

У четвер, 23 травня, репер Потап і співачка Настя Каменських офіційно одружились. На церемонію зіркова пара закликала близьких друзів та родичів, які й поділились онлайн-трансляцією з урочистого заходу.

Співачка Оля Полякова анонсувала в Instagram, що розпочне трансляцію з весілля зіркових друзів о 18:00. Обіцянку артистка виконала, відтак у мережі з'явилось відео з ресторану, де святкують одруження Потап і Настя Каменських.

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Дивіться онлайн-трансляцію з весілля Потапа і Насті Каменських: відео

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Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських

Про весілля Потап і Настя оголосили у новому кліпі репера "Константа". Прем'єру наречені запланували саме на день церемонії, 23 травня. У ролику артисти постали у весільному одязі: Настя Каменських приміряла сукню з оригінальним вирізом, а от Потап – у чорному класичному смокінгу.

Сама церемонія весілля відбулась у ресторані Fabius, що розташований неподалік від Києва. Заклад прикрасила десятками живих квітів, а на літній терасі встановили великі екрани. Окрім цього, біля лісу, що розташований біля ресторану, встановили арку: саме там і озвучили свої обітниці Настя Каменських і Потап.

Для весільної церемонії співачка обрала приталену сукню з салону Luxury Bridal Store "Novias". Вбрання підкреслило струнку фігуру Насті Каменських. Своє хвилясте волосся вона ніжно підібрала у зачіску, залишивши лише два локони, а для макіяжу обрала ніжні відтінки. Водночас Потап красувався у світлому костюмі.

Серед запрошених гостей були Оля Полякова, Надя Дорофеєва та Володимир Дантес, Тіна Кароль, Соня Плакидюк, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, Маша Єфросиніна та інші.