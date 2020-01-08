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Весілля принцеси Беатріс буде закритим для преси – ЗМІ

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Принцеси Беатріс з нареченим / Instagram / @edomapellimozzi

Чергове королівське весілля заплановане цьогоріч. 31-річна онука королеви Єлизавети ІІ одружиться з бізнесменом Едуардо Мапеллі Моцці навесні 2020 року. Букінгемський палац не розголошує жодні подробиці стосовно весільної церемонії, а центральні телеканали не вистимуть прямого включення з королівського свята.

Старша дочка герцога Йоркського більше двох років зустрічалася з мільярдером Едуардо Мапеллі Моцці. Бізнесмен освідчився принцесі Беатріс у вересні цього року в Італії. Пара запланувала весілля навесні 2020 року.

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Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Таке рішення пов'язують з тим, що платники податків обурилися витратам і створили петицію проти розтрати державних коштів. До того ж за останні два роки Кенсінгтонський палац влаштував два масштабні святкування з нагоди одруження принца Гаррі і Меган Маркл, а також принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка. 

принцеса Беатріс
Принцеси Беатріс з нареченим / Instagram / @edomapellimozzi

Проте не лише фінансування буде відрізняти весілля принцеси Беатріс від звичних королівських святкувань. За інформацією ЗМІ, представники центральних телеканалів BBC та ITV підтвердили, що глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі. Як стверджують інсайдери, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси. 

Оскільки  Букінгемський палац не розголошує жодні подробиці, припускають, що під вінець молодята підуть у Віндзорському замку в каплиці Святого Джорджа. Там раніше брали шлюб принц Гаррі та Меган Маркл й принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Весілля принцеси Беатріс
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