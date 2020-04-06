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Весілля принцеси Беатріс не скасовується: Сара Йоркська розповіла деталі

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Принцеса Євгенія з нареченим / Instagram / @princesseugenie

Мати принцеси Беатріс Сара Йоркська розповіла, що весілля, заплановане на 29 травня цього року, поки що не скасовуватимуть. Проте вона зазначила, що навіть якщо доведеться вжити таких заходів, то її донька не засмутиться.

Королівська родина вже внесла суттєві корективи в заплановане торжество. Так, розкішне святкування в саду Букінгемського палацу відмінили, проте сама церемонія скоріш за все відбудеться. Її планують провести у дуже вузькому колі. Про це повідомила виданню People мама принцеси Беатріс – Сара Фергюсон.

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За словами Сари, її старша донька не засмучується, адже розуміє, що зараз увесь світ переживає важкі часи. Вона називає Беатріс найщасливішою людиною.

Вони з Едо дуже кохають один одного. Я рада їхньому майбутньому весіллю,
– каже Фергюсон.

Що відомо про весілля принцеси Беатріс?Мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці зробив пропозицію принцесі Беатріс у вересні 2019 року. Романтична подія відбулася в Італії, звідки родом Едоардо. Проте хлопець народився в Англії, тому має подвійне громадянство. Раніше повідомлялося, що весілля останньої незаміжньої внучки Її Величності фінансуватиметься з власного бюджету наречених і буде одним із найскоромніших королівських весіль. Запланована подія на 29 травня 2020 року. Наречені відмовилися від подарунків і попросили гостей допомогти двом благодійним фондам Big Change та Cricket Brings Hope.

Автор: Христина Кобак
Теги: Весілля принцеси Беатріс Королівська сім'я Велика Британія LifeStyle
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