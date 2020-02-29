Весілля принцеси Беатріс: син нареченого Едоардо Моцці отримає почесну роль на церемонії

З дня у день інсайдери розкривають нові подробиці майбутньої весільної церемонії принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Під вінець пара піде вже 29 травня, а подружні обітниці закохані дадуть у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Трирічний син нареченого також долучиться до офіційного святкування.

Для світової спільноти не секрет, що наречений останньої неодруженої онуки Її Величності італієць Едоардо Мапеллі Моцці був заручений з архітектором Дарой Хуанг. Вона дізналася про зраду коханого з преси. Разом вони виховували сина Крістофера. Судячи з усього, парі вдалося владнати стосунки без скандалу та залишитися друзями.

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Весілля принцеси Беатріс буде суттєво відрізнятися від звичних королівських святкувань ще й тим, що до почесної ролі долучать трирічного сина Едоардо Мапеллі Моцці. Як повідомляє видання Daily Mail, хлопчик вручить нареченим каблучки перед десятками почесних гостей та навіть виголосить промову на прийомі в Букінгемському палаці.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці попросили Крістофера виконати роль, щоб показати наскільки сильно вони його люблять,

– наголосив представник пари.

Так, Крістофер стане наймолодшим серед гостей весілля, яким доручали цю місію, за всю історію шлюбних церемоній представників британської монаршої родини. Крім того, мати хлопчика Дара Хуанг також запрошена на церемонію, як запевняють інсайдери.

Нагадаємо, що принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Як раніше зазначали інсайдери, глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси. Також наречені відмовилася від весільних подарунків та попросили гостей свята допомогти роботі двох благодійних фондів Big Change та Cricket Brings Hope, які заснувала онука королеви Єлизавети ІІ.