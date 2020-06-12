Подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. І хоча пара тільки готується до гучного весілля, яке відбудеться 12 серпня, проте вони вже встигли позувати перед камерами у весільному вбранні.

На особистій сторінці Даші в інстаграмі з'явилося відео, на якому вона постала у весільній сукні. Така зйомка відбулася для рекламної кампанії, проте дівчина зачарувала усіх своєю вродою та викликала захоплення у підписників.

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Даша Квіткова у весільній сукні

Після того, як Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно зареєстрували свої стосунки, до їхньої пари прикута ще більша увага. За цією історією кохання вся країна спостерігає ще з дев'ятого сезону проєкту "Холостяк", тому кожен момент, пов'язаний із закоханими, є особливим не лише для них, а й для їхніх шанувальників.

На ролику, яким поділилася Даша, вона зображена у розкішній весільній сукні з оголеною спиною. Нікіта ніжно обіймає свою обраницю. Пара позує посеред поля під час заходу сонця. Неймовірно романтична атмосфера та чуттєві погляди додали відео ніжності та, водночас, пристрасті.

Бажання, загадані під час перегляду цього відео, обов'язково збуваються. Світіть, як лампочки,

– написала під відео блогерка.

Нагадаємо, через карантин Даші та Нікіті довелося перенести весілля, яке мало відбутися в травні. Тепер вони готуються до святкування, яке буде 12 серпня. Проте пара якомога швидше хотіла узаконити стосунки, тому розпис у РАЦСі відбувся 20 травня.