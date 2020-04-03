Ви робите щось неможливе, – принц Вільям і Кейт Міддлтон зателефонували у британський шпиталь

Герцоги Кембриджські взялись підтримувати британських медиків. Принц Вільям і Кейт Міддлтон здійснюють несподівані дзвінки лікарям та наголошують, наскільки їхня робота важлива у час пандемії коронавірусу.

У Великій Британії введено режим карантину. Як і в Україні, закриті усі торговельні центри, навчальні заклади, ресторани та бари, кінотеатри. Залишаються працювати тільки продуктові магазини та аптеки. Водночас найбільше навантаження впало на медиків, які цілодобово надають консультації та обстежують пацієнтів. Через пандемію коронавірусу кількість звернень до лікарів збільшилась в сотні разів, тому принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили підтримати працівників шпиталів.

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Кілька днів поспіль герцоги Кембриджські телефонують до Національної служби охорони здоров'я. Представники монархії просто спілкуються з працівниками шпиталів, жартують з ними та говорять про їхні потреби. У мережі опублікували фрагмент одного з дзвінків Вільяма і Кейт.

"Від нас двох я хочу сказати, як ми пишаємося вами і як приголомшливо ви справляєтеся з роботою в цих екстремальних умовах. Я знаю, що для вас – це просто робота, але насправді те, що ви робите, набагато більше і масштабніше, ви робити щось неможливе. Вся країна пишається вами. Дякую за всі зусилля і ті години, що ви присвячуєте своїй справі", – звернувся у розмові принц Вільям.

️ “The whole country is proud of you, so thank you for everything you’re doing and all the hours you are putting in.” — The Duke and Duchess of Cambridge to staff at Queen’s Hospital Burton and University Hospital Monklands.#clapforkeyworkers @UHDBTrust @UHMonklands pic.twitter.com/B8RjNZVZto — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 2, 2020

Як відомо, герцоги Кембриджські велику увагу приділяють психологічному здоров'ю британців. Вільям і Кейт є патронами кількох організацій, які займаються цим питанням. Днями представники монархії мали розмову з психологами, тому, ймовірно, саме вони і порадили парі публічно підтримувати медиків, багато з яких опинились на межі звільнення через психологічне і фізичне виснаження. Самі ж працівники шпиталю, які отримали дзвінок від принца Вільяма і Кейт Міддлтон, зізнаються, що тепер мають ще більший стимул працювати.

Окрім цього, днями діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям у знак подяки за роботу. Ролик облетів увесь світ та зачарував мільйонів користувачів мережі.