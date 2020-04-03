24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Ви робите щось неможливе, – принц Вільям і Кейт Міддлтон зателефонували у британський шпиталь

- Читать новость на русском
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські взялись підтримувати британських медиків. Принц Вільям і Кейт Міддлтон здійснюють несподівані дзвінки лікарям та наголошують, наскільки їхня робота важлива у час пандемії коронавірусу.

У Великій Британії введено режим карантину. Як і в Україні, закриті усі торговельні центри, навчальні заклади, ресторани та бари, кінотеатри. Залишаються працювати тільки продуктові магазини та аптеки. Водночас найбільше навантаження впало на медиків, які цілодобово надають консультації та обстежують пацієнтів. Через пандемію коронавірусу кількість звернень до лікарів збільшилась в сотні разів, тому принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили підтримати працівників шпиталів. 

Дивіться також: Принц Чарльз вперше після інфікування коронавірусом звернувся до британців: відео

Кілька днів поспіль герцоги Кембриджські телефонують до Національної служби охорони здоров'я. Представники монархії просто спілкуються з працівниками шпиталів, жартують з ними та говорять про їхні потреби. У мережі опублікували фрагмент одного з дзвінків Вільяма і Кейт. 

"Від нас двох я хочу сказати, як ми пишаємося вами і як приголомшливо ви справляєтеся з роботою в цих екстремальних умовах. Я знаю, що для вас – це просто робота, але насправді те, що ви робите, набагато більше і масштабніше, ви робити щось неможливе. Вся країна пишається вами. Дякую за всі зусилля і ті години, що ви присвячуєте своїй справі", – звернувся у розмові принц Вільям. 

Як відомо, герцоги Кембриджські велику увагу приділяють психологічному здоров'ю британців. Вільям і Кейт є патронами кількох організацій, які займаються цим питанням. Днями представники монархії мали розмову з психологами, тому, ймовірно, саме вони і порадили парі публічно підтримувати медиків, багато з яких опинились на межі звільнення через психологічне і фізичне виснаження. Самі ж працівники шпиталю, які отримали дзвінок від принца Вільяма і Кейт Міддлтон, зізнаються, що тепер мають ще більший стимул працювати. 

Окрім цього, днями діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям у знак подяки за роботу. Ролик облетів увесь світ та зачарував мільйонів користувачів мережі.

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Здоров'я Принц Вільям Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:19 В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
Новини шоу-бізнесу 1166
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 173978
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 304664
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 370532
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 3164
сьогодні , 09:48 "Ніщо не трапляється двічі" 3 сезон: чи буде продовження серіалу
Кіно 7795
сьогодні , 10:43 Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Музика 1626
сьогодні , 08:30 3 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1307
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук