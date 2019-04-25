Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування

Вже за два дні, 28 квітня, весь християнський світ східного обраду святкуватиме Великдень, або Світле Христове Воскресіння. У Чистий четвер з давніх-давен прийнято готуватись до одного з найбільших свят у році, прибираючи в будинку та на подвір'ї, а також готувати головний атрибут свята – пахучі паски.

Христяни вірять, що паска на Великдень вийде особливо смачною та вдалою, якщо її випікати з особливою любов'ю, увагою та у повній тишині. Також рекомендується зосереджувати свою увагу на молитвах та духовному очищенню під час приготування паски і тоді результат не забариться.

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Паски готуються за різними рецептами – хтось переймає традиції з інших країн, сімей чи кухарів, а хтось – десятиліттями готує за одним родинними рецептом, зберігаючи вікові традиції. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у читачів, хто вже спік ароматні паски для великоднього кошика, а хто віддасть перевагу послугам кондитерів чи взагалі не планує посвячувати великодній смаколик.



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