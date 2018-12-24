"Ви зруйнували мою країну": скандальний Сергій Полунін розповів своє ставлення до Євромайдану

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Сергій Полунін опублікував скандальну заяву
Сергій Полунін опублікував скандальну заяву / Instagram / @sergeipolunin

Танцівник балету Сергій Полунін вирішив не тільки ставати на захист очільника Кремля Володимира Путіна, але й обговорити питання Євромайдану. Скандальний допис він опублікував на сторінці в Instagram.

Сергій Полунін заявив, що список Героїв Небесної Сотні неповний, адже до нього не внесли імена загиблих спецпризначенців "Беркут", яким теж стріляли у спину. За словами танцівника балету, правоохоронців, які стріляли в учасників Євромайдану, підло звинуватили у злочинах, які вони не вчиняли. 

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"Під час Майдану снайпери стріляли в обидві сторони: протестувальникам в спину і "Беркута", щоб нагнітати ситуацію і зробити революцію. Після того, як все закінчилося, пам'ятник поставили для загиблих демонстрантів, але "Беркут" був підло звинувачений у всьому! Їх ненавиділи, били і вбивали", – заявив Сергій Полунін.

Окрім цього, він переконаний, що ЗМІ передали українцям неправдиву інформацію про Революцію Гідності. Тому агресія щодо спецзагону "Беркут", за словами Сергія Полуніна, абсолютно невиправдана. 

Я хочу сказати: людям передали брехливу інформацію, і все це не правда. Хлопці з "Беркута", ви не забуті. Я щиро захоплююся тим, що ви стояли проти зла і виконували свою роботу. Ви завжди займаєте особливе місце в моєму серці! Ми все пам'ятаємо і знаємо правду, я плачу за ваших друзів, які були вбиті, і я молюся за вас, хлопці,
– додав Сергій Полунін. 

Сам танцівник балету знає, хто насправді винен у смертях на Євромайдані, тому жоден Brexit не приховає кривдників. 

"Також я не переношу злу організацію, яка влаштувала снайперів і революцію. Я знаю, хто ви, Brexit вас не приховає. Ви вбиваєте хороших людей, ви вбиваєте моїх людей, ви зруйнували мою країну. Я дістану вас за це. Добро буде агресивнішим, ніж зло. ВВС, ти можеш приховувати злі справи, але ми знаємо правду", – зазначив Сергій Полунін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Нагадаємо, що Сергій Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Російській Федерації. Танцівник балету заявив, що Росія та Україна повинні знову об'єднатись. Через такі несподівані та резонансні заяви чимало зірок українського шоу-бізнесу припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Зокрема, прима балету Катерина Кухар.

Хто такий Сергій Полунін?
Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство. 

Теги: LifeStyle Скандал Сергій Полунін
Джерело: 24 Канал
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