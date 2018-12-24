Танцівник балету Сергій Полунін вирішив не тільки ставати на захист очільника Кремля Володимира Путіна, але й обговорити питання Євромайдану. Скандальний допис він опублікував на сторінці в Instagram.

Сергій Полунін заявив, що список Героїв Небесної Сотні неповний, адже до нього не внесли імена загиблих спецпризначенців "Беркут", яким теж стріляли у спину. За словами танцівника балету, правоохоронців, які стріляли в учасників Євромайдану, підло звинуватили у злочинах, які вони не вчиняли.

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"Під час Майдану снайпери стріляли в обидві сторони: протестувальникам в спину і "Беркута", щоб нагнітати ситуацію і зробити революцію. Після того, як все закінчилося, пам'ятник поставили для загиблих демонстрантів, але "Беркут" був підло звинувачений у всьому! Їх ненавиділи, били і вбивали", – заявив Сергій Полунін.

Окрім цього, він переконаний, що ЗМІ передали українцям неправдиву інформацію про Революцію Гідності. Тому агресія щодо спецзагону "Беркут", за словами Сергія Полуніна, абсолютно невиправдана.

Я хочу сказати: людям передали брехливу інформацію, і все це не правда. Хлопці з "Беркута", ви не забуті. Я щиро захоплююся тим, що ви стояли проти зла і виконували свою роботу. Ви завжди займаєте особливе місце в моєму серці! Ми все пам'ятаємо і знаємо правду, я плачу за ваших друзів, які були вбиті, і я молюся за вас, хлопці,

– додав Сергій Полунін.

Сам танцівник балету знає, хто насправді винен у смертях на Євромайдані, тому жоден Brexit не приховає кривдників.

"Також я не переношу злу організацію, яка влаштувала снайперів і революцію. Я знаю, хто ви, Brexit вас не приховає. Ви вбиваєте хороших людей, ви вбиваєте моїх людей, ви зруйнували мою країну. Я дістану вас за це. Добро буде агресивнішим, ніж зло. ВВС, ти можеш приховувати злі справи, але ми знаємо правду", – зазначив Сергій Полунін.

Нагадаємо, що Сергій Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Російській Федерації. Танцівник балету заявив, що Росія та Україна повинні знову об'єднатись. Через такі несподівані та резонансні заяви чимало зірок українського шоу-бізнесу припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Зокрема, прима балету Катерина Кухар.

Хто такий Сергій Полунін?

Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.