У Великій Британії внаслідок коронавірусу помер 76-річний діалект-тренер Ендрю Джек. Він за своє життя працював з понад 80 фільмами, а в деяких навіть знімався як актор.

Про смерть Ендрю Джека повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг у своєму твіттері.

До слова Помер актор Макс фон Сюдов, який зіграв у "Зоряних війнах" та "Грі престолів"

Я спустошений, щоб слухати про смерть неймовірно талановитого і улюбленого джентльмена Ендрю Джека. Він один з найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Будь ласка, залишайтеся вдома. Спочивай з миром,

– написав Грюнберг.

Ендрю Джек на 76 році життя помер у лікарні міста Чертсі, що у Британії. Усе через ускладнення, викликані коронавірусом. Його дружина перебуває на карантині в Австралії, тож навіть не змогла попрощатися з чоловіком.

Він працював з акторами діалект-тренером, втім у деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі у медіафраншизі "Зоряні війни", а також у романтичній комедії "Кейт і Лео".



Ендрю Джек у фільмі франшизі "Зоряні війни" / фото: New Lyrics Track