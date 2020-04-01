Від коронавірусу помер актор "Зоряних війн" Ендрю Джек
У Великій Британії внаслідок коронавірусу помер 76-річний діалект-тренер Ендрю Джек. Він за своє життя працював з понад 80 фільмами, а в деяких навіть знімався як актор.
Про смерть Ендрю Джека повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг у своєму твіттері.
До слова Помер актор Макс фон Сюдов, який зіграв у "Зоряних війнах" та "Грі престолів"
Я спустошений, щоб слухати про смерть неймовірно талановитого і улюбленого джентльмена Ендрю Джека. Він один з найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Будь ласка, залишайтеся вдома. Спочивай з миром,
– написав Грюнберг.
Ендрю Джек на 76 році життя помер у лікарні міста Чертсі, що у Британії. Усе через ускладнення, викликані коронавірусом. Його дружина перебуває на карантині в Австралії, тож навіть не змогла попрощатися з чоловіком.
Він працював з акторами діалект-тренером, втім у деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі у медіафраншизі "Зоряні війни", а також у романтичній комедії "Кейт і Лео".
Ендрю Джек у фільмі франшизі "Зоряні війни" / фото: New Lyrics Track
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