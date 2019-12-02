Від Меган Маркл пішла помічниця, яка працювала в палаці 17 років, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська потрапила до чергової скандальної ситуації. Помічниця Меган Маркл Саманта Коен, яку прийняла на роботу Її Величність ще у 2002 році, звільнилась.

Як повідомляють журналісти The Sun, наразі невідомі офіційні причини звільнення 51-річної Саманти Коен. У ЗМІ підозрюють, що на рішення помічниці Меган Маркл повпливав скандал за участю герцогів Сассекських щодо використання приватних літаків.

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Саманта Коен знайшла іншу престижну роботу, яка не буде пов'язана із Кенсінгтонським палацом. Перспективна австралійка стала представницею благодійної організації Cool Earth, яка займається проблемами екології. Зокрема, відтепер Саманта Коен буде боротись проти викидів вуглецю в атмосферу, які відбуваються внаслідок приватних авіарейсів. Водночас Меган Маркл буде змушена знов шукати собі помічницю.

Що відомо про скандал за участю герцогівВсередині серпня 2019 року стало відомом, що принц Гаррі та Меган Маркл з маленьким сином здійснили переліт до Ніцци. Пара не скористалась звичайним авіарейсом, обравши приватний літак. Згодом з'ясувалось, що переліт їм оплатив Елтон Джон, який є власником літака. Однак герцогів Сассекських все ж звинуватили у лицемірстві: подружжя публічно стає на захист екології, але не враховує, що приватні джети викидають в атмосферу в 7 разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.

Наразі представники королівської родини не коментують звільнення Саманти Коен. Відомо, що до роботи в резиденції Єлизавети ІІ, вона працювала на австралійський уряд. З 2011 до 2018 років Саманта була керівником пресслужби Її Величності. Звільнитись Коен хотіла значно раніше, однак, за словами інсайдерів, їй завадила обіцянка, яку вона дала монарху. Тому Саманта все ж допомогла Меган Маркл з адаптацією та поверненням до королівських обов'язків після народження Арчі. За даними ЗМІ, саме Єлизавета ІІ призначила Саманту Коен особистим помічником герцогині Сассекської.



Саманта Коен / Getty Images

Цікаво, що це не перша помічниця Меган Маркл, яка звільнилась. Раніше щонайменше три няні відмовились від роботи з герцогинею Сассекською. Всі в один голос заявляли, що американка має нестерпний характер та навіть не давала їм тримати маленького Арчі на руках. Окрім цього, з палацу пішов пілот королеви, який стверджував, що на той час вагітна Меган Маркл перетворила його роботу на кур'єра.