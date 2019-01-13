Від моделей до співачок: найгучніші романи актора Орландо Блума

13 січня голлівудський актор Орландо Блум святкує день народження. Красеню, в якого закохані мільйони прихильниць, виповнилось 42. Завдяки своєму успіху, харизмі та популярності Орландо Блум не страждав від браку уваги від жінок, серед яких – знамениті моделі та співачки.

Британський актор, який майстерно приміряє ролі захисника, пірата чи романтичного парубка в реальному житті є ловеласом. Після тріумфальної ролі у фільмі "Володар перснів" Орландо Блум отримав значну популярність у світі та серед жінок. Відтак актор крутив романи з відомими красунями. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які зірки закохувались у чарівного Орландо Блума.

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Кейт Босворт



Акторка Кейт Босворт / Instagram / @katebosworth

У 2002 році актор знявся у рекламі з ефектною білявкою – Кейт Босворт. Спільна робота настільки зблизила акторів, що вони почали зустрічатись. У коментарі журналістам щасливий Орландо Блум зізнавався, що знайшов дівчину, яку з легкістю може назвати другою половинкою.

На публіці пара виглядала і справді дуже щасливо, а їхні романтичні стосунки стали еталоном для багатьох прихильників. Відтак кар'єра Орландо Блума стрімко росла. Актор отримав роль у "Піратах Карибського моря", а також титул "Найсексуальнішого чоловіка". Водночас Кейт знімалась у своїх проектах та зголошувалась на участь у голлівудських кінострічках.



Орландо Блум та Кейт Босворт / Of A Kind

Така ідилія протривала досить довго: на початку 2005-го Орландо Блум та Кейт Босворт оголосили про розрив стосунків. Пара зізналась, що вони залишаються друзями, відтак жодної ворожнечі не відчувають один до одного. Того ж року актори вирушили у спільну відпустку, після чого остаточно розійшлись.

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Міранда Керр



Міранда Керр / The Daily Telegraph

Після розставання Орландо Блума та Кейт Босворт чимало людей сприймали актора, як красивого ловеласа, який отримав успіх завдяки красі. Відтак він вирішив спростувати цю думку і замінив кінокар'єру на роботу в театрі. На сцені Орландо довів, що має талант.

Згодом актор ще й став сім'янином. Красунею, яка зуміла повести запального красеня до вівтаря, була модель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр. У 2008 році пару вперше побачили разом, а вже за 2 роки закохані зізнались, що таємно одружились.

Така новина розбурхала весь світ. Вже у 2011 році Орландо Блум вперше став батьком. Чарівна Міранда народила сина, якого пара назвала Флінном Крістофером.



Міранда Керр та Орландо Блум / E! Online

І поки західні ЗМІ пророкували подружжю довгу сімейну ідилію, все відбувалось навпаки. Орландо Блум поринув у роботу та все менше часу приділяв сину і дружині. Це поволі руйнувало стосунки Орландо та Міранди. Хоч пара під час публічних виходів запевняла, що все гаразд, у 2013 році модель остаточно вирішила покласти край цьому. Зірки оголосили про розлучення.

Кеті Перрі



Співачка Кеті Перрі / People

З 2016 року Орландо Блум зустрічається з норовливою співачкою Кеті Перрі. Однак їхній роман далеко не ідеальний: зірки то розходились, то знов були помічені разом. Така нестабільність, за словами інсайдерів, в один час набридла голлівудському красеню, тому він знов задумався про весілля.

Вже у 2018-му щаслива Кеті Перрі зізналась у прямому ефірі шоу, що заручена. Щоб не повторити попередні помилки, Орландо часто супроводжує свою кохану під час її гастролей та багато часу проводить з нею. Окрім цього, пара проводить час з сином актора від першого шлюбу.



Кеті Перрі заручилася з Орландо Блумом / The Daily Mail

Варто зазначити, що Кейт, Міранда та Кеті – не єдині зірки, які мали роман з Орландо Блумом. Запальному красеню приписували стосунки з Умою Турман, Кірстен Данст, Сієнною Міллер, Джессікою Біль, Пенелопою Крус, Наомі Харріс та Дженніфер Еністон.