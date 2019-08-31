Від вишиванок до приголомшливих суконь: секрети стилю та успіху королеви Йорданії

31 серпня королева Йорданії Ранія святкує свій 49-ий день народження. Саме ця представниця королівської родини зуміла підкорити весь світ красою та розумом. Як їй це вдалось – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Її Величність вийшла заміж за Абдаллу ІІ у віці 22 років. З майбутнім чоловіком Ранія познайомилась досить випадково: її запросили на світських захід, організований представниками королівської родини. Саме там Абдалла ІІ зачарувався красою і розумом юної працівниці компанії Apple та почав із нею зустрічатись.

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Всього 6 місяців йорданському принцу вистачило, щоб зрозуміти: Ранія буде чудовою королевою. Тому Абдалла ІІ одразу ж освідчився йорданці та одружився з нею 10 серпня 1993 року.

Вже на церемонії весь світ зрозумів: ця красуня буде диктувати моду. До вівтаря чарівна наречена пішла у розкішному вбранні від британського дизайнера Bruce Oldfield. Образ складався із білої сукні та накидки-плаща з великим шлейфом і поясом. Ранія вирішила додати розкоші до свого вигляду, замовивши у дизайнера золоту вишивку, яка витончено підкреслила її майбутній статус.



Весілля короля Абдалли ІІ та Ранії / Vogue Australia

Ранія офіційно отримала титул Її Величності у 1999 році та стала наймолодшою королевою у світі. Така почесна роль змусила йорданку ретельно вивчати королівський етикет та слідувати йому. Водночас деякі правила дружина Абдалли ІІ не брала до уваги, зокрема, щодо строгого дрес-коду мусульманських жінок.

В одному з нечисленних інтерв'ю CNN Її Величність публічно заявила, що не виступає проти тих йорданок, які носять хіджаб. Однак сама Ранія відмовилась від релігійних канонів, зазначивши, що сучасні ісламські жінки повинні мати право вибору. Відтак на офіційних фото вона постає у розкішному вбранні зі східною вишивкою, які вражають світ.



Офіційне фото короля і королеви Йорданії / Facebook / @QueenRania

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Така заява могла б обурити громадськість, однак на той час королева вже стала народною улюбленицею. Все тому, що Ранія від початку сходження на престол почала суттєво впливати на благодійні фонди, освіту, культуру, популяризацію країни за кордоном та медицину. Королева, яка закінчила Нову англійську школу в Кувейті та Американський університет в Каїрі, прагнула осучаснити кожну сферу життя Йорданії. І їй це вдалось!

Всього за 5 років завдяки благодійним фондам та урядовим програмам Ранія модернізувала сотні шкіл у країні, заснувала перші програми з допомоги дітям-сиротам, медичної допомоги важкохворим людям та інтерактивний музей для школярів. Це далеко не всі здобутки Її Величності: щороку королева нагороджує вчителів преміями, заохочуючи їх якісно робити свою роботу. Окрім цього, вона виступає патроном фонду, який займається міжнародною програмою обміну студентів.



Ранія обговорила освіту з першою леді Туреччини / Instagram / @ queenrania

За ці значні заслуги та простоту в спілкуванні Ранію називають йорданською Леді Ді. Королева залюбки відвідує найвіддаленіші села, щоб самій переконатись у дієвості фондів.

Щодо стилю Її Величності, то тут теж є багато речей, які можуть вразити найзатятіших хейтерів. Щоразу Ранія демонструє королівську розкіш навіть у буденних вбраннях. Улюбленими речами в гардеробі Її Величності є вишиванки, які красуня вміло поєднує зі штанами або спідницями. Окрім традиційних сорочок, притаманних і українській культурі, Ранія має чимало суконь та піджаків, прикрашених орнаментами.

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Королева Ранія у вишиванках / LifeStyle 24

Полюбляє королева Йорданії і вишукані вбрання від провідних світових брендів. Зокрема, улюбленими марками Ранії є Giorgio Armani, ЕС (Елі Сааб) та Carolina Herrera. Саме завдяки їм на міжнародних подіях дружина Абдалли ІІ з легкістю підкорює всіх очевидців витонченістю і стилем.



Королева Йорданії: секрети стилю / HelloMagazine



Стиль королеви Ранії / HelloMagazine



Королева Ранія – еталон краси / Колаж

Та деякі публічні виходи дещо можуть здивувати прихильників королівської родини Йорданії. Так, під час візиту до галереї Її Величність вбрала брутальну шкіряну куртку з об'ємними рукавами. Однак таке вбрання аж ніяк не вплинуло на жіночність Ранії.



Королева Ранія у галереї (лютий, 2019) / Instagram / @ queenrania

Ранія – одна з небагатьох жінок-високопосадовців, говорячи про яку, неможливо оминути питання успіху та стилю. Адже ці дві категорії настільки тісно переплетені в іміджі йорданської королеви, що їх просто неможливо відділити одне від одного. Саме Її Величність Ранія стала еталоном сучасної ісламської жінки, здатної перекроїти стару систему та модернізувати цілу країну.

Силу розуму та краси Ранія чудово використала, як королева. Саме вона стала еталоном сучасної ісламської жінки, яка обирає трендове вбрання, однак ніколи не виглядає вульгарно.