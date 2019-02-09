Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: онлайн-трансляція першого півфіналу

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Євробачення 2019 Україна дивитися онлайн - трансляція 09.02.2019
Нацвідбір Євробачення 2019 від України: результати голосування / politeka.net

Трансляція першого Національного відбору на Євробачення-2019 від України відбудеться 9 лютого. Дивіться онлайн конкурсу на нашому сайті о 19 годині.

У першому Національному конкурсі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 за право представити Україну боротимуться 8 виконавців: 

- The Hypnotunez, 

- LETAY, 

- VERA KEKELIA, 

- ЦеШо, 

- YUKO, 

- MARUV, 

- Brunettes Shoot Blondes, 

- BAHROMA. 

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За результатами балів від суддів та глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.

Відбір на Євробачення-2019 від України дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу:

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 канал
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