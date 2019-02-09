Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: онлайн-трансляція першого півфіналу
Трансляція першого Національного відбору на Євробачення-2019 від України відбудеться 9 лютого. Дивіться онлайн конкурсу на нашому сайті о 19 годині.
У першому Національному конкурсі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 за право представити Україну боротимуться 8 виконавців:
- The Hypnotunez,
- LETAY,
- VERA KEKELIA,
- ЦеШо,
- YUKO,
- MARUV,
- Brunettes Shoot Blondes,
- BAHROMA.
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За результатами балів від суддів та глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.
Відбір на Євробачення-2019 від України дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу:
Джерело: 24 канал
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