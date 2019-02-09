Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: результати першого півфіналу

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Відбір на Євробачення 2019 Україна - результати голосування Євробачення 2019
Перший Нацвідбір Євробачення-2019: хто пройшов / 24 канал

Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від України пройшов 9 лютого. За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройшли троє учасників: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

Національний відбір на Євробачення-2019 – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016-го.

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9 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ глядачі побачили виступи 8 учасників, готових представити Україну на Євробаченні-2019. Зокрема, яскраві виступи продемонстрували:

- The Hypnotunez – пісня Hey, 

- LETAY – пісня "Мила моя", 

- VERA KEKELIA – пісня WOW, 

ЦеШо пісня Hate, 

- YUKO пісня GALYNA GULIALA,

Maruv пісня Siren Song,

- Brunettes Shoot Blondes пісня Houston, 

- BAHROMA – пісня "Назавжди-Навсегда". 

Учасники першого Національного відбору 2019
Учасники першого Національного відбору 2019

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За результами глядацького голосування та голосуванням журі учасники Національного відбору Євробачення-2019 в Україні отримали такі бали:

Результати голосування журі:

The Hypnotunez – 1,

LETAY – 2, 

VERA KEKELIA – 4,

ЦеШо – 5,

YUKO – 8,

MARUV – 6,

Brunettes Shoot Blondes – 7,

BAHROMA – 3.

Результати голосування глядачів:

The Hypnotunez – 1,

LETAY – 3,

VERA KEKELIA – 2,

ЦеШо – 6,

YUKO – 5,

MARUV – 8,

Brunettes Shoot Blondes – 7,

BAHROMA – 4.

Цього року в кожному півфіналі бере участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу. Оголошення переможців півфіналу здійснюється в день проведення того чи іншого півфіналу.

Членами журі Національного відбору-2019 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Україну на конкурсі Євробачення представляє учасник фіналу, який визначається журі та глядачами відбору спільно за правилами, що оголошують додатково у прямому ефірі фіналу відбору. Оголошення переможця здійснюється в прямому ефірі фіналу.

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Теги: Євробачення 2019 Музика LifeStyle Євробачення
Джерело: 24 канал
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