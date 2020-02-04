Де дивитися перший Нацвідбір на Євробачення-2020

У суботу, 8 лютого, розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За право представити Україну в пісенному конкурсі Євробачення-2020, що пройде у Роттердамі, боротимуться 16 виконавців. Транслюватимуть прямий ефір телеканали СТБ та UA: Перший о 19:00 годині. Пряма трансляція буде також доступна на сайті LifeStyle 24.

Національний відбір на Євробачення-2020 пройде у три етапи. Перший півфінал розпочнеться 8 лютого, другий півфінал 15 лютого. За підсумками двох півфіналів оберуть 6 учасників, які будуть змагатися за перемогу 22 лютого.

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У першому півфіналі за перемогу змагатимуться 8 учасників. Кожному з виконавців присвоєно номер виступу, який є відповідним кодом, за яким зможуть голосувати глядачі.

Учасники першого півфіналу Національного відбору на Євробачення



Список учасників першого відбору

Що відомо про конкурс Євробачення-2020?Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу відбудеться 16 травня у Роттердамі. У 2019 році в Ізраїлі, у Тель-Авіві перемогу здобув Дункан Лоуренс з піснею "Arcade". Востаннє Нідерланди приймали пісенний конкурс Євробачення у 1976 році в Гаазі. Цьогорічне гасло конкурсу "Open Up" ("Відкривай"). На офіційному логотипі зображено 41 прапор країни, що беруть участь у конкурсі.