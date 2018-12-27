Відчужені та скуті: про що свідчать жести герцогів Сассекських та Кембриджських

За традицією, 25 грудня представники королівської родини відвідали різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини. Однак та ідилія, яку показали герцоги Кембриджські та Сассекські – це всього лиш гра. Несправжня ідилія

Секрети королівських взаємин

Хоч перед камерами нащадки Єлизавети ІІ показують сімейну ідилію, мило посміхаючись до британців, однак насправді між принцом Гаррі та Вільямом бурлить чималий конфлікт. Це помітила й експерт з мови тіла Джуді Джеймс, передає The Daily Mail. Фахівець проаналізувала кадри із різдвяної служби, де принц Гаррі та Меган Маркл йшли поряд із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

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За словами Джуді Джеймс, герцогині давали всім очевидцям відчуття сімейного затишку: вони мило спілкувались та посміхались одна до одної. Проте їхній вихід нагадав експерту бесіду двох політиків, які на публіці прагнуть показати взаєморозуміння, коли його нема. Зокрема, Кейт і Меган йшли нога в ногу та копіювали жести.

Вони ходять та жестикулюють, віддзеркалюючи одна одну. Кейт піднімає ліву руку одночасно з Меган. Обидві жестикулюють надмірно, щоб показати, що в них триває бесіда. Це виглядає непереконливо, мабуть, вони занадто сильно стараються,

– розповіла Джуді Джеймс.



Герцоги Сассекські та Кембриджські / Instagram / @kensingtonroyal

Експерт звернула увагу й на усмішку Кейт Міддлтон. За її словами, герцогиня Кембриджська наче насміхається з тієї ситуації, що склалась між нею та Меган.

"Здебільшого у Кейт – класична ідеальна усмішка. Тут же вона виглядає трішки здивована від того, що відбувається. Мабуть, вони пожартують між собою, що доводиться вдавати дружбу", – додала Джуді Джеймс.

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Кейт Міддлтон має більше поваги у королівській родині, аніж Меган Маркл. Окрім цього, дружина принца Вільяма щороку стає більш впливовою та самостійною. Таке враження, наче Єлизавета ІІ готує герцогиню до того, що колись вона стане королевою Великобританії.



Королівська родина Великобританії / Twitter / @KensingtonRoyal

Не оминула увагою фахівець і поведінку принців. Герцоги не хотіли крокувати поряд та й навіть не дивились один на одного. Виглядали принци Гаррі та Вільям відчужено та дуже скуто: про це свідчать і сховані руки до кишень, і неприродні усмішки.

"Вони завжди сміються і жартують одне з одним. Зазвичай між ними є багато знаків близькості. Тут обидвоє тримали руки в кишенях, і я взагалі не побачила жодних сигналів зв'язку між ними", – зазначила експерт.

Чому принци Вільям та Гаррі конфліктують

Про те, що між двома братами Гаррі та Вільямом є ворожнеча, подейкують вже близько місяця. За словами інсайдерів, чвари внуків Єлизавети ІІ пов'язані з появою у родині Меган Маркл. Представники королівської родини переконані, що конфлікт був ще до розкішного весілля: принц Вільям не підтримав вибір свого брата та навіть відмовляв його від одруження. Однак норовливий Гаррі все ж пішов до вівтаря.

Згодом стосунки братів ще більше погіршились, адже герцог Сассекський порушив чимало традицій, які побутували в них ще з дитячих років. Зокрема, Гаррі проігнорував полювання Boxing Day shoot перед Різдвом. Через Меган Маркл принц навіть не послухав настанову Її Величності: на свята він подарував їй каблучку з трьома дорогоцінними каменями.

Така поведінка Гаррі дуже засмучує його родичів. Найбільше, мабуть, на це реагує принц Вільям. Відтак герцоги Сассекські вирішили оселитись подалі від королівських родичів та зайняти вільний котедж у Віндзорі.