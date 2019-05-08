Віддає перевагу білому: Іванка Трамп продемонструвала два стильних образи

Дочка Дональда Трампа разом з його дружиною вважаються першими еталонами стилю та прикладами для наслідування для усіх американок. Так, під час двох останніх виходів Іванка Трамп продемонструвала кілька стильних виходів, які точно копіюватимуть усі модниці світу.

Про те, що Іванка Трамп полюбляє одягати костюми на офіційні зустрічі вже повідомлені всі її шанувальники. Американка часто обирала саме це вбрання у різних відтінках, доповнюючи цікавими деталями. Черговий стильний вихід у костюмі, але вже білого кольору, дочка президента США здійснила днями у Чикаґо.

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37-річна Іванка костюм з штанами-кльош та двобортним піджаком, з-під якого виднілася світла кофта. Образ у пастельних кольорах доповнили лакові туфлі-човники в тон.



Іванка Трамп / Isntagram / @alwaysivanka

Для другого виходу дочка Дональда Трампа обрала білу сукню зі звуженою талією і пишною спідницею до колін. Акцентом світлого вбрання став візерунок гілки з цвітом фіолетового кольору та зеленим листям. Для такого образу американка віддала перевагу туфлям бузкового відтінку "на низькому ходу", однак не забула про тренди, тому взуття було з гострим "носком".



Іванка Трамп / Isntagram / @alwaysivanka