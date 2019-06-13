VIDEOZHARA 2019: якими успіхами відзначився фестиваль відеокреативу у Києві

Один з найграндіозніших фестивалів України прогримів 8-9 червня та вже зробив перші підсумки. Цього року на подію завітало 600 блогерів та більше 17 тисяч відвідувачів, які із захопленням спостерігали та слухали своїх улюбленців із соціальних мереж.

Фестиваль VIDEOZHARA вже вчетверте цього року приймав арт-завод "Платформа", де зібралось 17,5 тисяч відвідувачів. Наймолодшими учасниками фестивалю стали Єва Роговцева (учасник каналу Nikol & Cool Family) і трирічний креатор da_nya_tv, у якого вже більше 30 тисяч підписників в Instagram.

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VIDEOZHARA 2019 у Києві

Найперше було проведено премію "Блогосфера", яка нагороджувала найвпливіших інфлюенсерів у соцмережах. Відтак, у категорії "Блогер за покликанням" головну нагороду отримав тревел-блогер Антон Птушкін, гурт KAZKA – у номінації "Саунд-тренд", а дитячий мультиплікаційний канал "Хочу знать все!" став "Маленьким відкриттям".

У 2019-му VIDEOZHARA пройшла вчетверте, і цього разу була набагато масштабнішою, ніж у минулі роки: більше гостей, блогерів і брендів. Девіз цього року – "Ми покоління креаторів" – знайшов відображення в усіх тематичних зонах і в усьому контенті фестивалю. І що класно, ми вчетверте бачимо дуже позитивний відгук,

– зазначив представник фестивалю Микола Рогинець.



VIDEOZHARA 2019 у Києві

Найпопулярнішою локацією великого фестивалю стала Stars & Fans, де відбувалися зустрічі блогерів та фанів з усієї України. А от наяскравішим конкурсом фестивалю став конкурс косплею, в якому взяли участь 70 учасників – першість взяла модель Таня Байер. Окрім цього, учасники фестивалю змогли почути доповіді про тренди відео у соціальних мережах, нові можливості YouTube, поспілкуватися з топ-блогерами в рамках дискусійної панелі.

Щодо зірок, які вирішили підтримати інфлюенсерів та поспілкуватись з прихильниками прийшли: Святослав Вакарчук, Євген Нищук, представники "Телебачення Торонто", "Чоткий Паца", Jerry Heil та Євген Білозеров. Їхня поява викликала справжній ажіотаж на багатьох майданчиках.



VIDEOZHARA 2019 у Києві

Всі фото: прес-служба