Відлік життя оновлено, – Оля Фреймут зворушливо заговорила про свій вік

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут 25 лютого відсвяткувала день народження. Зірка зізналася, що вперше за всі роки відчуває, ніби відлік життя оновлено.

Про це Оля написала на своїй сторінці в Instagram. За словами телеведучої, її ніби повернули назад у 1982 рік, "коли так лячно народжуватися, починати вчитися, дихати, їсти".

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25 лютого 1982 року я й уявлення не мала , як собі зарадити, коли не вмієш користуватися думками, бо не знаєш мови; коли навіть до повзання (а тим більше до перших кроків) потрібно дорости. Коли безпомічність у всьому , лише мамина посмішка інтуїтивно в порятунок. І зараз це саме відчуття – позаду ніби не моє життя. Ніби якась інша я його пройшла,
– поділилася думками із шанувальниками Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Оля заявила, що обожнює свою долю, яка є цікавою, мов фільм.

"За сірі сюжети режисери не беруться. Тому я рада екстравагантності мого життя. Але чомусь все сьогодні починається знову. І я це бачу, як бачу вітрильник на хвилях блакитного моря. Як цукор і хлібницю на столі за сніданком, поки пишу цей не інстаграмний текст. Попереду – простір будинку, який ще не встигли омеблювати. Я (котра з минулого) залишила непридатні навички: знайомства , які ні до чого; мрії – до яких дійдено", – додала знаменитість.

На день народження Оля з коханим чоловіком Володимиром Колотко відправилися в подорож до Ізраїлю.

оля фреймут
Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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