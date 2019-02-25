Відлік життя оновлено, – Оля Фреймут зворушливо заговорила про свій вік

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут 25 лютого відсвяткувала день народження. Зірка зізналася, що вперше за всі роки відчуває, ніби відлік життя оновлено.

Про це Оля написала на своїй сторінці в Instagram. За словами телеведучої, її ніби повернули назад у 1982 рік, "коли так лячно народжуватися, починати вчитися, дихати, їсти".

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25 лютого 1982 року я й уявлення не мала , як собі зарадити, коли не вмієш користуватися думками, бо не знаєш мови; коли навіть до повзання (а тим більше до перших кроків) потрібно дорости. Коли безпомічність у всьому , лише мамина посмішка інтуїтивно в порятунок. І зараз це саме відчуття – позаду ніби не моє життя. Ніби якась інша я його пройшла,

– поділилася думками із шанувальниками Фреймут.

Оля заявила, що обожнює свою долю, яка є цікавою, мов фільм.

"За сірі сюжети режисери не беруться. Тому я рада екстравагантності мого життя. Але чомусь все сьогодні починається знову. І я це бачу, як бачу вітрильник на хвилях блакитного моря. Як цукор і хлібницю на столі за сніданком, поки пишу цей не інстаграмний текст. Попереду – простір будинку, який ще не встигли омеблювати. Я (котра з минулого) залишила непридатні навички: знайомства , які ні до чого; мрії – до яких дійдено", – додала знаменитість.

На день народження Оля з коханим чоловіком Володимиром Колотко відправилися в подорож до Ізраїлю.



Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia