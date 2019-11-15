"Відьмак" з Генрі Кавіллом продовжать на 2 сезон

Стримінговий сервіс Netflix заявив, що має намір продовжити серіал "Відьмак" на другий сезон. Перший сезон стартує вже в грудні цього року, а зйомки наступного розпочнуться у 2020-му.

Офіційне підтвердження інформації було оприлюднене на твіттер-сторінці компанії Netflix.

Читайте також: Творець "Відьмака" зізналася, що запланувала зняти сім сезонів серіалу: подробиці

"Погані новини: до виходу 1 сезону "Відьмака" слід чекати 37 днів. Хороші новини: ми хоче повідомити, що зйомки 2 сезону серіалу розпочнуться у Великій Британії вже наступного року!", – йдеться в повідомленні, опублікованому 13 листопада.

Bad news: You still have to wait 37 days for season 1 of The Witcher



Good news: We’ve just confirmed that season 2 will go into production in the UK early next year! — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 13, 2019

В західних ЗМІ подейкують, що другий сезон серіалу складатиметься з восьми епізодів, а головна роль залишиться в зірки "Супермена" Генрі Кавілла.

Що відомо про серіал "Відьмак"?

"Відьмак" – це екранізований серіал, знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського, а також культової однойменної гри The Witcher. У комп'ютерній грі події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. У ній розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу. Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії.

Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко. Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні буде представлено вісім епізодів.

Дивіться трейлер 1 сезону серіал "Відьмак": відео