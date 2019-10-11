Відома британська співачка зняла кліп на столичній Троєщині: ефектне відео

151 Читать новость на русском
Відома британська співачка зняла кліп на столичній Троєщині
Відома британська співачка зняла кліп на столичній Троєщині / Скріншот з відео

Британська співачка Charli XCX зняла на околицях нашої столиці відеоряд на свою нову пісню в стилі хіп-хоп – White Mercedes.

На відео зірка їздить на великому білому позашляховику, який в кінці пісні ефектно згорає.

Читайте також: Дженніфер Лопес випустила новий запальний хіт Baila Conmigo: відео

Як повідомили у The Village Україна, знімали кліп на пісню на пустирі, що біля Троєщини. 

Charli XCX зняла кліп на столичній Троєщині

До слова, у зйомках також взяла участь українська продакшн-студія Radioaktive Film.

Автівка наприкінці відео згоріла ущент

На фоні видніються житлові будинки та індустріальні будівлі масиву. Майже за добу у ютубі відео набрало понад 200 тисяч переглядів.


Кліп британської співачки Charli XCX

Дивіться кліп Charli XCX на пісню White Mercedes:

 

blog_ava
Від куріння вейпа померло 29 людей: у Вашингтоні діє заборона на електронні сигарети
сьогодні
16259
Автор: Альона Захарова
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
сьогодні 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1359
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 1337
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
10 жовтня 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
247
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 1008
Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
9 жовтня 19:22 Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
Юлія Михайлова 7746
Новини
Більше новин
Залиште відгук