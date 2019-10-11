Відома британська співачка зняла кліп на столичній Троєщині: ефектне відео
Британська співачка Charli XCX зняла на околицях нашої столиці відеоряд на свою нову пісню в стилі хіп-хоп – White Mercedes.
На відео зірка їздить на великому білому позашляховику, який в кінці пісні ефектно згорає.
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Як повідомили у The Village Україна, знімали кліп на пісню на пустирі, що біля Троєщини.
Charli XCX зняла кліп на столичній Троєщині
До слова, у зйомках також взяла участь українська продакшн-студія Radioaktive Film.
Автівка наприкінці відео згоріла ущент
На фоні видніються житлові будинки та індустріальні будівлі масиву. Майже за добу у ютубі відео набрало понад 200 тисяч переглядів.
Кліп британської співачки Charli XCX
Дивіться кліп Charli XCX на пісню White Mercedes:
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