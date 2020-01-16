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Відома стать другої дитини Енн Гетевей: зірка народила хлопчика – ЗМІ

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Енн Гетевей / Instagram / @annehathaway

37-річна американська акторка восени стала мамою вдруге. Після пологів вона вперше публічно з'явилася на червоній доріжці Critics' Choice Awards 2020, де інсайдерам вдалося з'ясувати, що голлівудська зірка народила хлопчика.

Знаменита акторка Енн Гетевей про свою вагітність сповістила наприкінці липня минулого року, опублікувавши фото з округлим животом у своєму інстаграмі. Проте день появи на світ та стать своєї другої дитини зірка вирішила залишити в таємниці, яку розкрили представники її близького оточення. 

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У ніч на 13 січня акторка з чоловіком Адамом Шульманом відвідала церемонію нагородження преміями Critics' Choice Awards 2020, що стала її дебютною появою після пологів. На червоній доріжці знаменитість постала у золотій сукні від легендарного бренду Versace з глибоким декольте та приталеним низом, яка чудово підкреслила фігуру зіркової матусі. 

Енн Гетевей
Енн Гетевей на червоній доріжці премії / Getty Images

Як повідомляє видання Us Weekly, Енн Гетевей народила хлопчика. Під час престижної кінопремії матуся вирішила показати фото новонародженого малюка одному зі своїх приятелів. Вона зазначила, що немовля, загорнене у темно-жовту ковдру, це хлопчик. 


Енн Гетевей з чоловіком Адамом, сином Джонатаном та новонародженим малюком / The Daily Mail

Припускають, що пологи відбулися восени, адже на початку грудня Енн Гетевей разом з чоловіком Адамомом Шульманом та трирічним сином Джонатоном вирушила на пікнік в Коннектикуті. Тоді подружжя ретельно приховали обличчя малюка, який зручно розмістився в маленькому переносному кріслі.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
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