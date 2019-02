Відомі переможці кінофестивалю Берлінале-2019

Головну нагороду 69-го кінофестивалю Берлінале – "Золотого ведмедя" – як кращий фільм отримала стрічка "Синоніми" (Synonyms) режисера Надава Лапіда.

"Срібних ведмедів" отримали: як кращий режисер німкеня Ангела Шанелек за фільм "Я була вдома, але" (I Was at Home, But); як краща актриса китаянка Юн Мей і кращий актор китаєць Ван Цзинчунь за ролі у фільмі "Прощай, мій сину" (So Long, My Son).

Фільм "Синоніми" – це історія про молодого ізраїльтянина, який сподівається втекти у Франції від себе і своєї національності. У цьому йому допомагає франко-ізраїльський словник. Фільм частково автобіографічний, тому що перші 25 років свого життя режисер стрічки Лапід вважав, що випадково народився в Ізраїлі, а насправді є французом.



Кращі актори Берлінале 2019

Що таке Берлінале? Берлінський міжнародний кінофестиваль, який вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно у лютому в Берліні ще з 1951 року. Нагороди фестивалю – "Золотий та Срібний ведмідь" (ведмідь – символ Берліна).



На Берлінале презентують близько 400 фільмів у різноманітних секціях. Враховуючи понад 230 тисяч проданих квитків і близько 430 тисяч глядачів (серед них фахівці у цій сфері), Берлінале вважається найвідвідуванішим фестивалем світу.