Відомий актор зізнався, що у 15-річному віці його позбавила невинності 33-річна Мерилін Монро

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Джанні Руссо і Мерилін Монро
Джанні Руссо і Мерилін Монро / Колаж: LifeStyle 24

75-річний голлівудський актор Джанні Руссо, який відомий своєю роллю в фільмі "Хрещений батько", заявив, що втратив невинність із Мерилін Монро. Саме з нею він опинився в ліжку, коли йому було 15 років, а спокусниця, про яку в 50-х роках мріяли чи не всі чоловіки світу, сягала 33-річного віку.

Про зізнання 75-річного голлівудського актора повідомляє видання The Sun. У джерелі зазначається, що про зв'язок з Мерилін Монро Джанні Руссо написав у своїй автобіографічній книжці, яку він назвав "Хрещений батько Голлівуду: моє життя в мафії та кіно".

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За словами актора, він познайомився з зіркою 1950-х у її готельному номері. На час їхньої першої зустрічі йому було 15 років, а відомій співачці та акторці близько тридцяти трьох. Перед тим, як вони опинилися в ліжку, Мерилін Монро постала перед актором у рушнику та з келихом шампанського у руці.

Моє серце було готове вирватися з грудей. Я закрив очі, як ідіот, а її це розсмішило,
– написав Джанні Руссо.

Варто додати, що у своїй книжці зірка фільму «Хрещений батько» також додав, що у смерті Монро винен брат 35 президента США Роберт Кеннеді. Джанні Руссо пояснив чому: він не бажав, аби про роман глави держави з акторкою дізналася громадськість.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
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