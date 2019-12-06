Відомий режисер звинуватив "Чорну Вдову" від Marvel у плагіаті на популярну відеогру

Супергеройський фільм "Чорна Вдова" ще не вийшов у прокат, а вже отримує гучні заяви на свою адресу. Американський кінорежисер Джордан Вот-Робертс звинуватив студію Marvel у безжалісному плагіаті.

Джордан Вот-Робертс – знаменитий американський кіно- та телережисер. Він найбільше відомий роботою над фільмом "Конг: Острів Черепа". Так, після перегляду першого тизера до стрічки "Чорна Вдова" від Marvel він висловив своє обурення щодо плагіату у переглянутому ролику.

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На своїй сторінці в твіттері 35-річний кінотворець опублікував допис, в якому зазначив, що станом на кінець 2019 року він займається розробкою екранізації на популярну відеогру Metal Gear Solid. За його словами, він детально розібрав тизер "Чорної Вдови" і знайшов чимало подібностей.

До прикладу, костюм головної героїні з фільму Marvel схожий до вбрання персонажа з Metal Gear Solid 3, що вийшла у 2004 році. У дописі він прикріпив також інші дивні, на його думку, схожості.