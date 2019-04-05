Відомий шеф-кухар Гордон Рамзі вп'яте став батьком: фото

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Гордон Рамзі став батьком вп'яте
Гордон Рамзі став батьком вп'яте / Instagram / @gordongram

Дружина 52-річного популярного британського шеф-кухаря Гордона Рамзі Тана народила п'яту дитину у четвер, 4 квітня.

Гордон опублікував фото з лікарняної палати з дружиною та новонародженим малюком. У підписі шеф-кухар повідомив про народження п'ятої дитини шанувальникам у соціальних мережах.

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Подружжя назвало сина Оскаром. Що цікаво, наступного ж дня, 5 квітня, у соціальній мережі Instagram з'явилася сторінка хлопчика. Перше фото було зі старшою сестрою хлопчика – 16-річною Матильдою.

"Я хотів б представити Вам свою старшу сестру Матильду. Вона мене найміцніше обійняла і тому поки вона моя улюблениця", – йдеться у підписі до знімка, нібито це слова Оскара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oscar Ramsay (@oscarjramsay)

 

Після трьох премій BAFTA і однією "Еммі" ми нарешті виграли "Оскар"! Привітайте Оскара Джеймса Рамзі, який з'явився на світ сьогодні (4 квітня, – LifeStyle 24) о 12:58,
– розповів Рамзі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gordon Ramsay (@gordongram)

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
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