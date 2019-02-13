Відомий український художник показав нові роботи у Києві

У Києві в арт-просторі ЦУМ триває виставка відомого українського абстракціоніста Петра Лебединця "Ілюзія".

Роботи Лебединця постійно гостюють на міжнародних виставках та фестивалях мистецтва, а також є резидентами світових музеїв і галерей – від Нью-Йорка до Абу-Дабі. Тепер автор представив свої полотна українцям – до експозиції увійшли 15 масштабних творів. Деякі з них художник створив у 2019 році, тож глядачі побачить їх вперше.

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Справжню силу кольору свідомість здатна сприймати лише через інтуїцію, – говорить Петро Лебединець.

Цього разу художник експериментує з білим пігментом, створюючи абстрактну ілюзію.



Роботи Петра Лебединця вражають

"Українські автори достойно представляють сучасний абстракціонізм на світовій арт-сцені і Петро Лебединець – один із трендсеттерів абстракції в Україні. Виставлені у нас роботи є одночасно інтелектуальним пізнанням та художнім викликом", – підкреслює організтор виставки – директор Sky Art Foundation Юлія Островська.

Виставка у арт-просторі ЦУМ триватиме до кінця лютого. Вхід для всіх охочих – вільний.

Хто такий Петро Лебединець?Художник народився у 1956 році. У 1984-му закінчив Київський державний художній інститут. З 1990 року – член Національної спілки художників України. Роботи автора є частиною колекцій світових музеїв і галерей, включаючи Національний художній музей України, Київський музей російського мистецтва, Запорізький художній музей, Український музей Нью-Йорка, Віденський музей історії мистецтв, Російсько-американський фонд (Нью-Йорк), Постійне представництво України при ООН, Мерію Брукліна, Міністерство культури України, галерею Inter Art Gallery Reich (Кельн), галерею Anixis (Баден), галерею Martinez (Канни) та десятки інших музеїв і галерей. На рахунку Петра Лебединця більше 50-ти персональних проектів, а також участь у понад 100 групових виставках.

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