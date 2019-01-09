Відому туристичну пам'ятку Лазурове вікно в Мальті відбудують зі сталі: яскраві фото

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Відому туристичну пам'ятку Лазурове вікно в Мальті відбудують зі сталі
Відому туристичну пам'ятку Лазурове вікно в Мальті відбудують зі сталі / Фото з відкритих джерел

Одному з найбільш красивих і впізнаваних природних творінь світу – Лазуровому вікні в Мальті – побудують своєрідний пам'ятник. Архітектори вирішили зробити її урбаністичною – зі сталі.

Популярну скелю можна зустріти у багатьох фільмах.

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Зокрема, побачити її можна в серіалі "Гра престолів", фільмах "Граф Монте-Крісто" і "Битва титанів".

Пам'ятка Лазурове вікно у серіалі
Пам'ятка Лазурове вікно у серіалі "Гра престолів"

Проте два роки тому її зруйнував морський шторм, тому архітектори вирішили відновити арку. Проект передбачає 5 поверхів, де будуть експозиції, присвячені різним епохами мальтійської історії. За словами головного архітектора, це буде ідеальний символ злиття сучасності і природи.

Лазурове вікно відбудують його зі сталі
Лазурове вікно відбудують зі сталі / CNN

Варто зазначити, що Лазурове вікно було 28 метрів заввишки. Це – вапняна природна арка на острові Гоцо, та була однією з найбільш популярних туристичних пам'яток Мальти. 

Теги: LifeStyle Новини культури Новини нерухомості Круті будівлі Новини нерухомості світу Історія Архітектура
Джерело: 24 канал
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