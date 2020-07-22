Серед місць для відпочинку у 2020 році, які найбільше "гуглять" українці, друге місце посіло Лазурне. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу і закриття кордонів, тому українці тепер розглядають всі можливі варіанти відпочинку в Україні.

Журналісти 24 каналу зібрали для вас важливу інформацію, яка стане в нагоді, якщо ви все ж вирішите відвідати цей курорт.

Цікаво Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині

Лазурне – чорноморське селище міського типу в Херсонській області з цілющим повітрям і здебільшого чистим морем. В літній період курорт вщент заповнений туристами. Тут є багато пансіонатів, баз відпочинку та санаторіїв. Охочі жити подалі від цивілізації можуть розміститись на острові в палатках, де кожен зможе відчути себе Робінзоном Крузо.

Як дістатися?

В Лазурне можна добратися у будь-який спосіб. Якщо ви їдете потягом, то вам потрібно доїхати до Херсону, а потім пересісти на автобус, який довезе вас до місця призначення. Швидкісні потяги у літній час курсують щодня. Оскільки цей курорт популярний, квитки варто забронювати заздалегідь.

Ціна купейного квитка на потяг зі Львова в один бік – 500 гривень, а з Києва – від 400 гривень, автобус – 100 грн. Найбюджетнішим варіантом буде рейсовий автобус, який їде з автовокзалу декілька разів на день. Його вартість – 35 грн.

Якщо ж ви не встигаєте на автобус, можете скористатися таксі. Середня ціна з Херсона до Лазурного – від 250 гривень. Все залежить від кількості пасажирів, а також від часу. Вночі водії можуть завищувати ціни, але не бійтесь торгуватися – через конкуренцію вони йдуть на поступки.

Де поселитися?

На вокзалі чимало власників житла пропонують свої бази відпочинку, деякі з них на авто відвезуть прямо до номера. Найнижчі ціни – на початку літа або в кінці літа. Тут можна знайти як розкішні апартаменти, так і скромну кімнатку в приватному секторі. Чим далі від моря, тим нижчі ціни.

До слова Відпочинок в Коблеве 2020: чим приваблює туристів "український Лас-Вегас"



Санаторій "Чайка" в Лазурному / Фото: kirillovka.ks.ua

Найпопулярніші бази та пансіонати серед туристів:

Хостел "Жемчужина" – cпільний душ та кухня. Поруч з хостелом є ринок та супермаркет. Номер на двох – 200 гривень.

Пансіонат "Каспер" – до моря 15-20 хвилин. Поруч є ринок, щоб готувати самому на загальній кухні, або ж можна замовити харчування за окрему оплату. Вартість номера – від 300 грн.

Санаторій "Чайка" – номери економ, стандартні, напівлюкс, люкс. В ціну входить 3-х разове харчування, медичне обслуговування і процедури. Методи лікування: грязелікування, фізіотерапевтичні процедури, фітотерапія, механічний і ручний масаж, сінгалетна киснева і магніто-лазерна терапія. На території є дитячий і спортивний майданчик, танцювальний майданчик, бар, кафе, більярд, настільний теніс. Щодо вартості – від 450 гривень.

Де поїсти?

В Лазурному, як і в будь-якому курортному містечку, є багато кафе та різноманітних закладів ресторанного типу, де можна смачно і зовсім недорого перекусити в будь-який час. Майже всі заклади працюють допізна, особливо у розпал сезону.

Для поціновувачів різноманітної кухні варто відвідати кафе "Італійський дворик". Заклад доволі популярний серед відпочиваючих, тому про бронь столика треба подбати заздалегідь. Найбільше туристи хвалять м'ясні та рибні страви, бо вони здатні задовільнити найприскіпливіших. В середньому вечеря обійдеться у 200 гривень з людини.



Територія готелю Oasis Beach Club / Фото: Booking.com

Не менш затишним є кафе "Оазис". На думку багатьох гостей, саме в цьому закладі готують чи не найсмачніший шашлик у всьому Лазурному. Також кафе славиться незвичайними коктейлями. А у розпал сезону, вечорами, тут розважальна програма – вогняні шоу або вечір караоке у кальянному залі. Смачно поїсти одній людині можна від 150 гривень.

Куди піти?

Цікавинок та атракцій в Лазурному годі шукати. Окрім надувних бананів, водних мотоциклів і катамаранів на узбережжі, тут є аквапарк, луна-парк і дельфінарій, а також ви можете відвідати кайт-школу.

Аквапарк "Акваторія" розташований в центрі міста Скадовськ, двадцять метрів від набережної. Аквапарк входить у величезний комплекс розваг "Острів скарбів". Вас чекають численні аттракціони, водні гірки, басейни для дітей та дорослих. Тут ви зможете розслабитися та забути про всі проблеми, а також отримати заряд енергії на весь відпочинок.

Ціна квитка на цілий день – 200 гривень.



Аквапарк "Акваторія" / Фото: skadovsk3d.com

Скадовський дельфінарій "Акварель" пропонує шоу з чорноморськими дельфінами-афалінами, морськими котиками та тюленями. На вас чекають каскади стрибків, захоплюючі трюки у воді та спортивна гімнастика з ластоногими артистами. Також тут ви можете відвідати виставку "Дім догори дном" і тераріум.

Шоу з дельфінами коштує 250 гривень; виставка – 80, а тераріум – 60 гривень.



Скадовський дельфінарій "Акварель" / Фото: Lazurnoe.in.ua

Варто знати Чому не варто ходити в дельфінарій: 4 причини від зоозахисників

Луна-парк – великий вибір атракціонів, які задовольнять як батьків з дітьми, так і поціновувачів екстриму. Ціна квитків від 50 гривень в залежності від атракціону.

Кайт-школа Windrider – вузька піщана коса острова Джарилгач утворює величезний мілкий залив, де проводяться уроки кайтсерфінгу для початківців. А більш вмілі райдери можуть покататися на морі, перейшовши косу. Вартість такої розваги розпочинається від 45 доларів і закінчується 385 доларами. Ціна залежить від тривалості, а також від рівня обізнаності.



Кайт-школа Windrider / Фото: kitecenter.com.ua

Що побачити?

З Лазурного можна поїхати на безліч екскурсій, які по-новому відкриють вам місцевість. Найпопулярнішими серед туристів є острів Джарилгач, цілющий гейзер та заповідник Асканія-Нова.

Острів Джарилгач – українські Мальдіви. Найбільший незаселений острів України. Цей залив часто називають українським Саргасовим морем через різноманіття водоростів, лікувальних грязей та блакитної глини. Перше, що впадає в око – це прозора і лазурова вода, до всього вона ще й дуже тепла. Територія острова відведена під Національний природний парк, а також неподалік розташоване озеро Устричне.

Берег острова – домівка сотень видів тварин: від диких оленів до болотних черепах. Те, що на острові живуть дикі тварини, можна зрозуміти за слідами кабанів, що видніються на піску довкола невеличких озерець-водопоїв. А якщо пощастить по-справжньому – побачите навіть стрибки дельфінів, що мокрими спинами раз-у-раз виринають із води.



Острів Джарилгач неподалік Лазурного / Фото: skadovsk3d.com

Існує окрема екскурсія "Маяки Джарилгача" – єдині споруди острова. Два маяки, які є своєрідними символами Джарилгача. Старішому із них вже понад 100 років. Про маяк розповідають цікаву історію, ніби його конструктором є той самий Олександр Гюстав Ейфель, який побудував знамениту Ейфелеву вежу. Замовлення пана Скадовського виконувалось у Парижі.



Маяки на острові Джарилгач / Фото: skadovsk3d.com

Йодо-бромисте цілюще джерело "Гейзер" розташоване за 15 кілометрів у західному напрямку неподалік селища Залізний Порт. Своїм складом перевищує морську воду у 8 разів, а за хімічним складом воно немає аналогів в Європі. Забарвлення має буро-коричневий відтінок, тому не одягайте новий купальник.

Лікувальні властивості води і грязей гейзера забезпечують солі, які в басейнах утворюють ропу. Температура води – 45-65 градусів, а глибина – 1527 метрів. Більше 25 елементів таблиці Менделеєва роблять джерело унікальним. Вартість поїздки від 180 грн.



Джерело "Гейзер" неподалік Лазурного / Фото: lazurnoe.in.ua

"Асканія-Нова" – заповідник з дендропарком. Тут можна побачити понад 1000 видів тварин, 70 видів птахів та більше 400 видів рослин. Заповідник Асканія-Нова відрізняється від інших тим, що на його території, окрім місцевих видів дикої фауни, прижилися рідкісні тварини, які були привезені не тільки з Європи та Азії, а й з Африки, Австралії та Америки.

Зебри, американські верблюди, індійські та африканські антилопи, олені, страуси. В степу пасуться лами, шотландські поні, дикі коні-тарпани та інші. Одним з найунікальніших видів заповідника є сайгаки – древні копитні, ровесники мамонтів. Ціна такої екскурсії для дорослого – 350 гривень, а для дитини – 300 гривень.



Заповідник "Асканія-Нова" / Фото: nk-online.tv

Після поїздки в Лазурне багато людей діляться думками, що цей курорт – для неперебірливих. За їхніми словами, дещо тут "пахне" радянщиною. Але більшість туристів все ж задоволені таким бюджетним відпочинком у рідних краях. Мандруйте Україною!

Дивіться відео про найпопулярніші курорти в Україні:

Автор: Марта Касіянчук