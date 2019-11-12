Відверте життя лондонського метро: фотограф показав рідкісні кадри з 70-х років

Лондонське метро запрацювало у 1863 році і стало невід'ємною частиною щоденного ритму жителів великого міста. Фотограф Майк Голдвер протягом десяти років – з 1970 по 1980 – подорожував метрополітеном, щоб розвідати його таємне підземне життя. Що з цього вийшло – Майк показав на унікальних кадрах.

Так, Майк Голдвотер стежив за життям британців у лондонському метро. На його чорно-білих архівних знімках можна побачити випадкові поцілунки, розваги, сум та зустрічі. Читайте також: Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео Лондонське метро: фото Майка Голдвотера Станція Moorgate, 1973 рік Станція King's Cross, 1972 рік Станція Northern Line, 1974 рік Станція Oxford Circus, 1978 рік Станція Holborn, 1978 рік Станція Northern Line, 1975 рік Станція Tottenham Court Road, 1977 рік Станція Holborn, 1978 рік Станція Piccadilly Circus, 1978 рік Станція Westbourne Park, 1979 рік