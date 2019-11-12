Відверте життя лондонського метро: фотограф показав рідкісні кадри з 70-х років
Лондонське метро запрацювало у 1863 році і стало невід'ємною частиною щоденного ритму жителів великого міста. Фотограф Майк Голдвер протягом десяти років – з 1970 по 1980 – подорожував метрополітеном, щоб розвідати його таємне підземне життя. Що з цього вийшло – Майк показав на унікальних кадрах.
Так, Майк Голдвотер стежив за життям британців у лондонському метро. На його чорно-білих архівних знімках можна побачити випадкові поцілунки, розваги, сум та зустрічі.
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Лондонське метро: фото Майка Голдвотера
Станція Moorgate, 1973 рік
Станція King's Cross, 1972 рік
Станція Northern Line, 1974 рік
Станція Oxford Circus, 1978 рік
Станція Holborn, 1978 рік
Станція Northern Line, 1975 рік
Станція Tottenham Court Road, 1977 рік
Станція Holborn, 1978 рік
Станція Piccadilly Circus, 1978 рік
Станція Westbourne Park, 1979 рік