Відверте життя лондонського метро: фотограф показав рідкісні кадри з 70-х років

2617 Читать новость на русском
Станція Oxford Circus, 1978 рік
Станція Oxford Circus, 1978 рік / Фото: Майк Голдвотер

Лондонське метро запрацювало у 1863 році і стало невід'ємною частиною щоденного ритму жителів великого міста. Фотограф Майк Голдвер протягом десяти років – з 1970 по 1980 – подорожував метрополітеном, щоб розвідати його таємне підземне життя. Що з цього вийшло – Майк показав на унікальних кадрах.

Так, Майк Голдвотер стежив за життям британців у лондонському метро. На його чорно-білих архівних знімках можна побачити випадкові поцілунки, розваги, сум та зустрічі.

Читайте також: Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео

Лондонське метро: фото Майка Голдвотера

Станція Moorgate, 1973 рік

Станція King's Cross, 1972 рік

Станція Northern Line, 1974 рік

Станція Oxford Circus, 1978 рік

Станція Holborn, 1978 рік

Станція Northern Line, 1975 рік

Станція Tottenham Court Road, 1977 рік

Станція Holborn, 1978 рік

Станція Piccadilly Circus, 1978 рік

Станція Westbourne Park, 1979 рік

 

blog_ava
Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
сьогодні
9956
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини культури Лондон Велика Британія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
сьогодні 15:38 Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
Юлія Девда 1647
Енн Гетевей – 37: п’ятірка вражаючих фільмів акторки, від яких неможливо відірватися
сьогодні 11:40 Енн Гетевей – 37: п’ятірка вражаючих фільмів акторки, від яких неможливо відірватися
Юлія Турелик 1080
"Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
сьогодні 10:37 "Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
Юлія Ліпенцева 226
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
11 листопада 20:02 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 749
"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
11 листопада 14:22 "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Юлія Ліпенцева 532
Новини
Більше новин
Залиште відгук