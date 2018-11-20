Віджили своє: Періс Хілтон скасувала весілля з Крісом Зілкою

37-річна знаменита американська модель, співачка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон скасувала весілля з нареченим 33-річним Крісом Зілком майже після двох років стосунків.

Про це повідомляє видання JustJared.

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За словами інсайдера з близького оточення пари, стосунки Періс і Кріса "віджили своє".

"Періс і Кріс розійшлися і скасували заручини на початку цього місяця. Вони вирішили, що так буде краще. Вона зараз хоче сфокусуватися на своєму бренді, а Кріс займеться роботою в галереї", – йдеться у джерелі.



Періс Хілтон і Кріс Зілка / Instagram

Згодом після розриву Періс опублікувала пост з цитатою Мерлін Монро, прокоментувавши скасування весілля з Крісом.

Моя улюблена цитата Мерилін. Я вірю, що все відбувається з деякої причини. Люди змінюються – так ви можете навчитися відпускати. Справи йдуть неправильно – так ви цінуєте їх, коли вони в порядку. Ви вірите брехні – так ви, нарешті, вчитеся не довіряти нікому, крім себе. І іноді хороші речі розвалюються – так кращі речі поєднуються разом,

– наголосила Хілтон.

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.