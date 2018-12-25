Виглядають блискуче: Кайлі Дженнер з дочкою одягнули схожі вбрання

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Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Цього року блискучий одяг з паєтками та стразами примірила ледь не кожна знаменитість. Популярна зірка соціальних мереж 21-річна Кайлі Дженнер з дочкою Стормі завітала у такому ж образі на різдвяну вечір Кім Кардашян та Каньє Веста.

Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу молода матуся одягнула білосніжне довге плаття з металевими дрібними вставками і з розрізом для ноги. Для 11-місячної Стормі Кайлі обрала костюм зі схожої тканини та білі кросівки. Відтак дівчинка нагадує міні-копію зіркової мами.

У підписі до знімка зірка реаліті-шоу привітала шанувальників з Різдвом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Також на свята Кайлі Дженнер подарувала своїй дочці іграшкові автомобілі Ferrari і Lamborghini, один з яких прикрашений логотипами Louis Vuitton.


Подарунок Кайлі Дженнер на Різдво дочці

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Зіркові мами Стиль і мода Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 канал
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