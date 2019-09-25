Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні

Новий рік – найбільш очікуване свято. Щоб детальніше розібратися, скільки відпочиватимуть українці впродовж новорічних та різдвяних свят у січні 2020 року – читайте далі.

Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете виділити час на відпочинок. Щоб сумлінно спланувати святкові зимові канікули, потрібно знати, скільки вони будуть тривати.

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Календар вихідних і святкових днів у січні 2019

1 січня – Новий рік (вихідний)

6 січня – Святий вечір;

7 січня – Різдво Христове (вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.

Перший день Нового 2020 року припадає на середу, Святвечір українці святкуватимуть в наступний тиждень січня – понеділок, а Різдво Христове припадає на вівторок. Усі громадяни України будуть відпочивати 1 січня та 7 січня. Враховуючи вихідні дні, українці відпочиватимуть у січні 10 днів.



Українці відпочиватимуть у січні 2 дні

Новий рік в Україні

Новий рік 2020 буде роком Білого Щура згідно із китайським календарем. Для покровителя року найбільш важливим є сім'я та близькі, тож Новий рік треба провести у родинному колі. Колір свята – білий, металевий та молочний. Щур – перший знак в китайському календарі. Представникам цього знаку притаманна боротьба за справедливість та сильний характер. Білий колір символізує чистоту, щирість та добрі помисли.

Попри те, що 2020 рік є високосним, астрологи кажуть, що він є вдалим для створення союзів і поповнення в сім'ї. Зірки обіцяють всім благополуччя та фінансовий достаток. Якщо правильно продумати, яким чином заробити більше коштів, то Білий Щур радо цьому допоможе.



Новий рік 2020 – рік Білого Щура

Рекомендується у Новому році не витрачати намарно час. Будьте рішучими та впевненими в собі і не стійте на одному місці. Регулярно займайтеся спортом, тримайте тіло в тонусі, не лінуйтеся, будьте акуратними, знайдіть собі хобі та постійно самовдосконалюйтеся.

Головне зимове свято треба зустрічати у гарному настрої та у веселій компанії. Покровитель 2020 року любить добряче поїсти, тож святковий стіл повинен бути щедрим на страви. Задоволення Білому Щуру принесе сир, тож не забудьте про основний інгредієнт Нового року. За даними астрологів, на людей народжених у рік Коня у 2020 році чекає величезний успіх, а представники Свині нарешті дочекається щирого та справжнього кохання.

Різдво в Україні

Різдво в Україні – одне найважливіших свят у році, яке має багато давніх традицій. Цикл релігійних зимових свят вважається найбільш містичним з усіх. У цей таємничий період ворожать на майбутнє та вірять в прикмети.

Неабияк захопливою є традиція в надвечір’я Різдва. Це таємниче частування називають Святою Вечерею, до якої обов’язково входять дванадцять (за кількістю апостолів) пісних страв. Головна страва Кутя – символізує єднання з Богом.



Різдво в Україні

14 січня українці відзначають свято Святого Василя, якому передує Щедрий Вечір, коли господині готують дванадцять страв, але вже не пісних. Після Вечері дівчатка йдуть щедрувати, а молодь збирається для ворожіння на суджених. Цикл Різдвяних свят завершує Хрещення Господнє. В період свят вітаються один з одним: "Христос народився – Славімо Його".