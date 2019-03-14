Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці

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Вихідні на Великдень 2019 - вихідні дні у квітні на Пасху 2019
Великдень 2019 – вихідні дні в Україні / LifeStyle 24

Великдень у 2019 році православні християни в Україні святкують 28 квітня. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці відпочиватимуть три дні.

Вихідні у квітні 2019 на Великдень

Календар свят 2019 передбачає 13 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2019 році Великдень припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня.

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Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2019 року не передбачено.

Вихідні на Великдень 2019
Вихідні на Великдень 2019 в Україні

Погода на Великдень

Прогноз погоди на Пасху 2019 року більш ніж позитивний. До кінця квітня вже повністю повинна вкритись зеленню земля, та повинна триматись тепла температура. На заході та півночі країни температура повітря прогріється вдень до 20-22 градусів тепла. На вищому рівні опиняться позначки термометра в центральних, східних та південних областях – до +23-24 градусів тепла.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Кабінет Міністрів України Релігія Відпочинок Великдень Паска
Джерело: Lifestyle 24
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