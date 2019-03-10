Вихідні у квітні 2019: як відпочиваємо на Пасху

Найбільше християнське свято Великдень цьогоріч припадає на квітень. Саме тому відпочиваємо трохи більше, ніж зазвичай. Ознайомитись із графіком на вихідні у квітні, як саме будемо відпочивати на свято Пасха ви можете у матеріалі наших журналістів.

Згідно із календарем на 2019 рік, Великдень припадає на 28 квітня. Саме тому на українців чекають затяжні вихідні. Свято Воскресіння Господнього, що завжди припадає на неділю – державний вихідний день.

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Вихідні на Великдень 2019

Загалом впродовж 2019 року матимемо 13 вихідних. Якщо свято випадає на будній день, то його переносять на вихідний. Додатково відпрацьовуватимемо лише декілька днів у році, наприклад 1 травня.

Додатково відпочиваємо у такі дні:

29 квітня – Світлий понеділок

30 квітня – Великодній вівторок



Вихідні дні квітень 2019

Погода на Великдень 2019

Прогноз погоди на Пасху 2019 року більш ніж позитивний. До кінця квітня вже повністю повинна вкритись зеленню земля, та повинна триматись тепла температура. На заході та півночі країни температура повітря прогріється вдень до 20-22 градусів тепла. На вищому рівні опиняться позначки термометра в центральних, східних та південних областях – до +23-24 градусів тепла.

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