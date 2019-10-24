Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені
Листопад – останній місяць осені. Він має низку свят, які відзначають українці. Серед них – початок різдвяного посту, шкільні канікули, день студента, чорна п'ятниця та іменини. А скільки у нас буде вихідних у листопаді – читайте далі.
Українці в останній місяць осені не матимуть додаткових вихідних. Традиційно ми матимемо вихідні у суботу та неділю, відповідно у листопаді на відпочинок у нас буде 9 днів. В останній місяць осені на нас чекає 21 робочий день.
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Осінні канікули у школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада включно. Різдвяний піст розпочнеться традиційно 28 листопада. Триватиме він 40 днів, а завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року.
Свята у листопаді
1 листопада – День вегана. День всіх святих у католиків;
2 листопада – День чоловіків;
3 листопада – День працівника соціальної сфери;
4 листопада – День залізничника;
5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;
6 листопада – День Визволення Києва;
7 листопада – Святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
8 листопада – День святого Дмитра Солунського;
9 листопада – День української писемності та мови. День працівників культури тa майстрів народного мистецтва. День книги рекордів Гіннеса;
10 листопада – Всесвітній день молоді. Всесвітній день науки. Міжнародний день бухгалтерії;
11 листопада – Всесвітній день шопінга. Міжнародний день енергозбереження. День пам’яті загиблих у Першій світовій війні;
12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією;
13 листопада – Всесвітній день доброти. Міжнародний день сліпих;
14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету. Міжнародний день логопеда;
15 листопада – День вторинної переробки та ресайклінга;
16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку. Міжнародний день терпимості. Всесвітній день ґудзиків;
17 листопада – День студента. Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ;
18 листопада – Святих мучеників Галактіона і Епистимії;
19 листопада – День скловиробника. Всесвітній день туалету;
20 листопад – Всесвітній день пам’яті жертв ДТП. Всесвітній день дитини;
21 листопада – Всесвітній день телебачення. Всесвітній день вітань. День Десантно-штурмових військ. День Гідності та Свободи. Міжнародний день відмови від паління. Міжнародний день філософії;
22 листопада – День синів. День без покупок. Чорна п’ятниця (Black Friday);
23 листопада – День акварелі. Дeнь пам’яті жертв голодоморів;
24 листопада – День моржа;
25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок;
26 листопада – Всесвітній день інформації;
27 листопада – Святого апостола Пилипа;
28 листопада – Всесвітній день співчуття. День подяки. Початок Різдвяного посту;
29 листопада – Святого апостола і євангеліста Матфея;
30 листопада – День сексу. День домашніх тварин. Міжнародний день захисту інформації. Святого Григорія чудотворця.
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