Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені

Листопад – останній місяць осені. Він має низку свят, які відзначають українці. Серед них – початок різдвяного посту, шкільні канікули, день студента, чорна п'ятниця та іменини. А скільки у нас буде вихідних у листопаді – читайте далі.

Українці в останній місяць осені не матимуть додаткових вихідних. Традиційно ми матимемо вихідні у суботу та неділю, відповідно у листопаді на відпочинок у нас буде 9 днів. В останній місяць осені на нас чекає 21 робочий день.

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Осінні канікули у школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада включно. Різдвяний піст розпочнеться традиційно 28 листопада. Триватиме він 40 днів, а завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року.

Свята у листопаді

1 листопада – День вегана. День всіх святих у католиків;

2 листопада – День чоловіків;

3 листопада – День працівника соціальної сфери;

4 листопада – День залізничника;

5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;

6 листопада – День Визволення Києва;

7 листопада – Святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

8 листопада – День святого Дмитра Солунського;

9 листопада – День української писемності та мови. День працівників культури тa майстрів народного мистецтва. День книги рекордів Гіннеса;

10 листопада – Всесвітній день молоді. Всесвітній день науки. Міжнародний день бухгалтерії;

11 листопада – Всесвітній день шопінга. Міжнародний день енергозбереження. День пам’яті загиблих у Першій світовій війні;

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією;

13 листопада – Всесвітній день доброти. Міжнародний день сліпих;

14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету. Міжнародний день логопеда;

15 листопада – День вторинної переробки та ресайклінга;

16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку. Міжнародний день терпимості. Всесвітній день ґудзиків;

17 листопада – День студента. Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ;

18 листопада – Святих мучеників Галактіона і Епистимії;

19 листопада – День скловиробника. Всесвітній день туалету;

20 листопад – Всесвітній день пам’яті жертв ДТП. Всесвітній день дитини;

21 листопада – Всесвітній день телебачення. Всесвітній день вітань. День Десантно-штурмових військ. День Гідності та Свободи. Міжнародний день відмови від паління. Міжнародний день філософії;

22 листопада – День синів. День без покупок. Чорна п’ятниця (Black Friday);

23 листопада – День акварелі. Дeнь пам’яті жертв голодоморів;

24 листопада – День моржа;

25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок;

26 листопада – Всесвітній день інформації;

27 листопада – Святого апостола Пилипа;

28 листопада – Всесвітній день співчуття. День подяки. Початок Різдвяного посту;

29 листопада – Святого апостола і євангеліста Матфея;

30 листопада – День сексу. День домашніх тварин. Міжнародний день захисту інформації. Святого Григорія чудотворця.