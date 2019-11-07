Віка з "НеАнгелів" приміряла образ нареченої: ефектні фото

Вокалістка гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) взяла участь у зйомках рейтингової програми. Для шоу співачка, яка ще не була заміжньою, приміряла вбрання нареченої.

Щотижня організатори проєкту "Шалена зірка", який виходить на Новому каналі, вражають глядачів неймовірними перевтіленнями. 7 листопада у мережу потрапили кадри зі знімального майданчика нового епізоду, в якому Вікторія з "НеАнгелів" постала у вбранні нареченої.

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Несподіване перевтілення артистки відбулось у фінальному конкурсі, в якому зіркові учасники копіюють кліпи найвідоміших світових хітів. Вікторії підібрали ролик Кеті Перрі на пісню Hot And Cold, від якого вона просто в захваті.

"Мені дуже подобається ця співачка, вона така жива, природна. Кеті – людина-магніт, яка буквально притягує до себе. А цей її погляд... Словом, завдання переді мною стояло відповідальне. Хореограф поставила нам складний номер, але через гастролі можливості репетирувати нормально не було. Текст теж вчила в пришвидшеному темпі. Напередодні ефіру весь вечір співала Hot and cold перед дзеркалом", – поділилась вона.

До виходу на сцену солістка гурту "НеАнгели" підійшла з відповідальністю. Як і Кеті Перрі, Вікторія постала у весільній сукні-трансформері, спідниця якої відчіпляється від корсета з шортами. Була в Смеюхи й маленька фата.

Образ нареченої наче переслідує мене! В останньому кліпі "НеАнгелів" я теж грала цю роль. Тож готова прожити образ на 100%,

– з гумором зізналась Вікторія.



Вікторія з гурту "НеАнгели" / Пресслужба Нового каналу



Вікторія Смеюха приміряла образ нареченої / Пресслужба Нового каналу



Солістка гурту "НеАнгели" / Instagram / @vikanablack



Вікторія Смеюха / Instagram / @vikanablack

Знімки викликали чималу цікавість у прихильників, адже і в реальному житті артистка може стати нареченою. У програмі "Світське життя" Вікторія зізнавалась, що щаслива у стосунках. Однак знайомити громадськість зі своїм бойфрендом вона не має наміру, щоб не наврочити. Водночас її колега по гурту "НеАнгели" розповіла, що обранець Віки дуже красивий.