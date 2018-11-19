Викликали поліцію: Злата Огневич не давала сусідам спати через спів

294
Злата Огневич
Злата Огневич / www.instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич стала другою героїнею розважального шоу "Караоке на колесах", у якому ведучий Слава Дьомін катає зірок на музичному авто.

Прем'єра другого випуску "Караоке на колесах" відбулася 19 листопада на офіційному YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Читайте також: "На колесах": Віталій Козловський відібрав їжу у дівчини та переспівав хіти Потапа і Полякової

Під час веселого інтерв'ю співачка зізналася, що через її спів сусіди викликають поліцію.

Вони могли до мене самі підійти. Постукати у двері. Ні, вони викликали поліцію. Але я зізнаюся, що це було о другій ночі,
 – розповіла Огневич.

Також Злата назвала себе "бідою на дорозі", коли згадала про випадок: зірка їхала на велосипеді і випадково в'їхала в авто, розбивши вщент дзеркало машини. 

Огневич разом з ведучим під час поїздки переспівала пісні гурту Kazka, "Время и стекло", NK та Britney Spears. 

Дивіться перший випуск розважального шоу "На колесах" зі Златою Огневич:

 

Теги: LifeStyle Злата Огневич Музика Новини України
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
18 листопада 15:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
5310
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3223
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1355
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
2920
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
468
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2815
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук