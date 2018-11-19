Викликали поліцію: Злата Огневич не давала сусідам спати через спів

Українська співачка Злата Огневич стала другою героїнею розважального шоу "Караоке на колесах", у якому ведучий Слава Дьомін катає зірок на музичному авто.

Прем'єра другого випуску "Караоке на колесах" відбулася 19 листопада на офіційному YouTube-каналі "Люкс ФМ".

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Під час веселого інтерв'ю співачка зізналася, що через її спів сусіди викликають поліцію.

Вони могли до мене самі підійти. Постукати у двері. Ні, вони викликали поліцію. Але я зізнаюся, що це було о другій ночі,

– розповіла Огневич.

Також Злата назвала себе "бідою на дорозі", коли згадала про випадок: зірка їхала на велосипеді і випадково в'їхала в авто, розбивши вщент дзеркало машини.

Огневич разом з ведучим під час поїздки переспівала пісні гурту Kazka, "Время и стекло", NK та Britney Spears.

Дивіться перший випуск розважального шоу "На колесах" зі Златою Огневич: