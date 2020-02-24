Викликає занепокоєння, – соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню Go_A

22 лютого в Україні відбувся грандіозний фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування суддів та глядачів, перемогу здобув маловідомий столичний гурт Go_A. Їхню пісню вирішив публічно прокоментувати соліст популярного колективу "Антитіла" Тарас Тополя.

На фейсбук-сторінці артист поділився своїми думками щодо фіналу Нацвідбору Євробачення-2020. І якщо більшість користувачів мережі засипають Go_A, компліментами, Тарас Тополя вирішив звернути увагу на їхню пісню.

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

За словами фронтмена гурту "Антитіла", він завжди чесний зі своїми прихильниками, тому й захотів розповісти, чому трек Go_A – це "абсолютно чужорідна естетика". Як приклад, Тарас Тополя згадав, що у 2016 році підтримав Джамалу, коли її критикували за вибір композиції та навіть вбрання. І тому артист мав рацію, адже історія і пісня артистки була правдивою, тому й підкорили Європу.

"Абсолютно чужорідна естетика. "Антитіла" ніколи не відмовляли собі у можливості бути чесними. Саме так було, коли більшість шеймила Джамалу на відборі, а ми стверджували, що вона – це міць, сила і перемога, і саме той "формат", від якого промурашить. Бо це було правдиво! Так і сталося. Фіналіст українського відбору на Євробачення 2020, викликає занепокоєння. Те, що нам намагаються "впарити" як етно... Воно, насправді, не наше! Не рідне!" – зазначив Тарас Тополя.

Співак додав, що солістка гурту Go_A Катерина Павленко чудово і професійно заспівала пісню "Соловей". Однак слова треку, на думку Тараса Тополі, викликають занепокоєння, адже колектив буде співати про стосунки Ванюші з дівчиною. Тому артист зізнався, що не здивується, якщо Росія за це поставить учасникам Євробачення-2020 найвищий бал.

"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зікуратів – це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба "впарити" Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу – її коханого, якого мама не хоче, але... нікуди не дінеться. Бо Ванюша все одно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини. Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації", – заявив Тарас Тополя.

Дивіться виступ Go_A у фіналі Нацвідбор Євробачення-2020: відео

Зазначимо, що чи не вперше в історії українського Нацвідбору Євробачення і судді, і глядачі були одностайними з вибором. Гурту Go_A віддали найбільшу кількість балів, тому саме цей колектив із піснею "Соловей" представить державу у травня в Роттердамі. Артисти зізнаються, що не очікували на перемогу, адже їхню творчість знають одиниці меломанів. Трек "Соловей" здобув чималу підтримку в публіки, однак у словах пісні і справді є Ванюша, на що й звернув увагу Тарас Тополя.

Гурт Go_A – "Соловей": текст пісні

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.