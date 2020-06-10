Сьогодні, 10 червня, мало б відбутися весілля Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової, яке пара перенесла через карантин в Україні. Проте закохані все ж встигли офіційно зареєструвати шлюб ще 29 травня, оголосивши про це лише в день скасованого весілля.

Відверте зізнання про новий статус дружини на 29 років молодша кохана Віктора Павліка зробила на особистій сторінці в інстаграмі, опублікувавши чуттєві фото з реєстрації шлюбу та спільної фотосесії. Катерина зізналася, що мовчала про одруження 12 днів, й цей час був для неї по-справжньому важким.

До теми Наречена Віктора Павліка зворушливо звернулась до коханого в день скасованого весілля

Новоспечена дружина розповіла, що вони зі співаком хотіли зареєструвати шлюб лише вдвох й провести церемонію спокійно, без зайвої уваги преси.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вирішили розсекретити таємне одруження саме сьогодні, 10 червня, не випадково. Саме на цю дату пара запланувала своє весілля ще в листопаді минулого року, проте через пандемію коронавірусу, карантин й неспабільну ситуацію в країні була змушена перенести торжество на середину серпня.

Образ нареченої

Катерина Реп'яхова в одному з київських РАЦСів з'явилася в образі total white. Наречена позувала в штанному костюмі вільною крою та масивних кросівках. Вона тримала білий букет, який гармонійно поєднувався з її look. Зважаючи на те, що закохані зареєстрували шлюб лише вдвох, автором фото поблизу РАЦСу став Віктор Павлік. На світлині його обраниця пила шампанське з крихітної пляшки.

Перша зйомка подружжя

Подружжя вже встигло влаштувати романтичну зйомку в нових статусах, зачарувавши мережу зворушливими кадрами. На фото молода дружина артиста постала в приталеній сукні кремового кольору без бретелей, оздобленій вишивкою та камінням. Вона зібрала волосся у низький пучок, залишивши два пасма попереду. Бездоганним аксесуаром стали довгі сережки з камінням, які доповнили її ніжний образ. Віктор Павлік позував у чорному костюмі та білій сорочці, демонструючи почуття до коханої.