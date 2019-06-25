Віктор Павлік покинув дружину і понад три роки зустрічається з 25-річною колегою: деталі роману

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Віктор Павлік і його дівчина Катерина Репяхова
Віктор Павлік і його дівчина Катерина Репяхова / Instagram / @repyahovakate

Знаменитий український артист Віктор Павлік приголомшив прихильників несподіваною новиною. Вже понад три роки він не перебуває у шлюбі з дружиною Ларисою. Співак покинув її заради 25-річної Катерини Реп'яхової, яка є його концертним директором.

Вранці 24 червня мережу підірвала новина про таємний роман 53-річного Віктора Павліка та 25-річної Катерини Реп'яхової. Низка українських ЗМІ заговорили про те, що співак вже давно покинув дружину Ларису заради молодої колеги. На сайті видання Lime з'явилася інформація, що дівчина підтвердила роман і спростувала його секретність.

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За словами дівчини, вони з Віктором Павліком не приховували свої відносини, але й не виносили їх на загал. Так, на Instagram-сторінці Катерини світлини з українським артистом, який виявився її бойфрендом, датуються ще минулими роками.

У Insta-Stories дівчина опублікувала скріншот, на якому зазначила, що ЗМІ запізнилися з новиною, оскільки пропозиція руки та серця відбулася ще в червня 2016 року. Також того ж місяця Катерина опублікувала фото з Віктором, яку він чуттєво прокоментував. "Моя Катюня", – зворушливо написав артист.

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
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